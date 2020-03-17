我是留臺的！ 越南生Richard盛讚義守大學華語教學

(說明：義大華語文中心老師（中）教學活潑，鼓勵來自全球各地學生多多互動(翻攝自義守大學網頁)) (說明：義大華語文中心老師（中）教學活潑，鼓勵來自全球各地學生多多互動(翻攝自義守大學網頁))

(說明：Richard（中）熱情參與文化宣傳活動，寫企畫書更刻意以中文撰寫(翻攝自義守大學網頁)) (說明：Richard（中）熱情參與文化宣傳活動，寫企畫書更刻意以中文撰寫(翻攝自義守大學網頁))

在新南向政策推動下，越來越多東南亞生選擇來臺就讀，除可貼近所憧憬的臺灣文化，更能趁機精進華語，一舉數得；就讀義守大學的越南生黎光強Richard，日常生活中自然切換三種語言：母語越南文、國際語言英文和初學兩年卻已流利、近乎在地口音的中文，除力推義大華語教學，更以「我是留臺的」為榮！

Richard目前就讀義大「應用英語學系」二年級，在學習華語的路上，他認為最重要的是「勇敢」，發揮越南人特有熱情，在路上不畏懼與陌生人攀談，並以同樣問題詢問不同人，再將各種回饋反應，內化統整成自己的資料庫，日積月累進步快速；更特別感謝義大提供華語系統教學課程，每當遇上文法及詞彙問題時，往往能獲得滿意解答，當規劃活動時，他也刻意選擇中文撰寫企劃書，挑戰不拿手的事，激勵自己不斷成長。

義守大學「華語文中心」主任黃寶珊表示，義大擁有友善環境、教學效能高、老師也很願意花心思在學生的生活關懷等優點，她盛讚越南生由於語系親近性，學華語特別快，更欣見來自各洲外國生的加入。

回頭看到義大的歷程，Richard毫不猶豫說「當初選擇是正確的」，他肯定義大老師互動親切、課餘時間願多付出，同時透過多種表達方式講解、輔導學生，大幅提升理解力。

訊息來源：義守大學

(新聞轉載自新住民全球新聞網)