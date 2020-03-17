【武漢肺炎】台灣教育部發函大專: 籲師生避免「非必要出國」 各大學備戰「遠距教學」

為防範武漢肺炎疫情，世新大學開學後在校門口設置體溫量測站，確保師生健康及校園安全。中央社 為防範武漢肺炎疫情，世新大學開學後在校門口設置體溫量測站，確保師生健康及校園安全。中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，教育部今(17)日發函大專校院，要求明天3月18日起至學期結束日為止，應避免教職員工生「非必要」或「非急迫」的出國。

中央流行疫情指揮中心於昨天(16日)宣布，高級中等以下學校停止師生出國，今天(17日) 教育部進一步宣布，大專校院自3月18日起至本學期上課結束日為止，應避免教職員工生「非必要」或「非急迫」的出國，並需加強清查境外返台師生。

教育部高教司長朱俊彰表示，上述措施是為降低課堂群聚感染風險，並維護學生受教權益。大專院校除暫緩國際研習和交流活動外，也需積極勸導學生停止國外旅遊。

朱俊彰進一步表示，今天起如果師生真的非要出國，需由校長從嚴審核。今天前已審核通過的出國活動，也必須再審核。

中央社引述朱俊彰說，學校對於自境外返台的學生，應提醒在入境時誠實申報旅遊史，並主動告知學校，以利後續安排健康管理措施。如果隱匿造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究責任。

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今天稍早因為傳出南部某國立大學因疑似病例改線上教學 (編按: 該個案現已確診) 。包括台大、文大等校已做好最壞打算，備戰遠距教學。以下為部分大專院校目前計畫採取的措施:

圖為中原大學 (中央社)

◆中原大學宣布24日教室上課形式，全面改採非同步遠距教學。

中原大學發布新聞稿指出，為避免群聚上課發生感染，校方積極「超前部署」，3月24日起教室上課形式全部改採「類似非同步遠距教學（無面授）」方式，待疫情結束後再恢復上課。

中原大學表示，將採取彈性教學措施，包括取消期中考，期末集中排考；成績評量改以報告、作業、討論、線上考試等彈性方式。

◆台灣大學教務長丁詩同表示，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，校方已於3週前預告所有師生，做好遠距教學的準備；並於昨天(16日) 正式宣布，4月6日起，所有修課人數達100人以上的大型課程（不含實驗、實習、實作課程），全面改採遠距教學。

丁詩同表示，疫情瞬息萬變，必須預先做好準備，未來可能50人以上的課程都要採遠距教學，甚至全校遠距教學。台大正密集訓練教師相關的能力，數位學習中心也開設了TA（學生教學助理）訓練課程，協助教師推動遠距教學。

◆中國文化大學教務長方元沂表示，因應疫情持續延燒，已告知各系，如有80人以上的課程，採取分流上課搭配遠距教學，一半學生到校上實體課，另一半學生在家或宿舍透過網路遠距上課，以減少群聚感染。

方元沂表示，已經做好最壞的打算，如果學校因疫情停課，可能需轉為全校遠距教學，到時候除了台灣籍學生要各自返家，境外生也需做好宿舍安排。

中央社引述文大校長徐興慶表示，目前疫情影響最大的是短期交換生，學校已做好準備，預估要一段時間，才可能恢復原來的交流人數。但他強調，文大體制非常健全，國際交流的努力不會停止。

◆台北醫學大學指出，為減少群聚造成的感染風險，經校級防疫小組第15次會議決議，即日起到4月1日之前，全校「講演課程」全數採用遠距教學（非實體面授）授課方式，等到4月2日以後，視疫情變化再行調整。

北醫大表示，實驗課、實作課、專題研究等，鼓勵教師也採遠距教學，或錄製教學影片上傳至網路平台，必要時再採取實體面授。另外包括專題討論課程、校外實習，甚至是體育課、服務學習，也都有彈性措施。

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