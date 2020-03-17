【武漢肺炎】香港發出全球紅色旅遊警示 澳門則宣布禁止外籍人士入境 兩岸三地除外

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）近來武漢肺炎疫情在歐洲、美洲和中東等地區蔓延，有鑑於中國、香港、台灣和澳門近日新增確診個案幾乎都是境外移入患者，香港政府向全球發出紅色旅遊警示，3月19日起，除了兩岸三地人士，所有抵港人士須強制隔離14天，澳門則是18日起禁止非兩岸三地人士入境。

香港特首林鄭月娥今（17）日早上宣布，向中國、澳門和台灣以外的所有國家和地區，發出紅色旅遊警示，並呼籲港人如無必要不應出國旅遊。

這項紅色旅遊警示將自19日凌晨零時起實施，屆時所有從中國、澳門及台灣以外地方的入境者都要接受14日強制檢疫或醫學監察。

《香港01》引述林鄭今早說法，香港在過去兩週新增了57例確診個案，其中50例都是涉及境外移入個案，本地個案只有7例，認為本地疫情已降至只有零星個案，但假如不因應外地疫情，採取嚴格管控措施，會令兩個多月來的防疫工作前功盡廢，若外地傳入個案在社區傳播，後果更是不堪設想。

另一方面，澳門昨日才宣布自17日凌晨起，14日內曾到中國、香港、台灣以外的國家或地區的入境人士，一律須在衛生當局指定的地點接受14日醫學觀察。

到了今日中午，澳門政府亦更新政令，宣布自18日零時起，除了中國、香港特別行政區、台灣地區居民，以及外地僱員身份認別證持有者以外，將禁止所有非本地居民進入澳門特別行政區

《香港明報》報導，澳門特區政府表示，基於公共利益，尤其是防治疾病、緊急救援，以及維持澳門正常運作或居民基本生活所需的例外情況，衛生當局可豁免相關者的入境限制。