川普推文挺美國企業度過「中國病毒」經濟危機　

美國總統川普3月11日在白宮辦公室錄製對全國人民談話，公布政府對武漢肺炎疫情因應措施。（美聯社圖片） 美國總統川普3月11日在白宮辦公室錄製對全國人民談話，公布政府對武漢肺炎疫情因應措施。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）就在中國外交部新任發言人趙立堅(Lijian Zhao)透過推特發布中英文推文語出驚人表示「可能是美軍把疫情帶到了武漢」後，公開栽贓言論引起美國網民熱議，美國總統川普16日更進一步在推文中將武漢肺炎（新冠肺炎或COVID-19) 稱為「中國病毒」。

川普16日一則對企業信心喊話的推文中寫道：「美國將傾全力支持受『中國病毒（Chinese Virus）』疫情衝擊的產業，如航空業及其它。美國會變得更強！」

外界認為，這是川普藉機對中國官員荒謬指控新冠肺炎病毒美國製造的反擊，直接挑起中國敏感神經。

該推文發表後引來正反兩極反應，有人支持認同，認為中國對世界隱瞞疫情數月本就要負責，但也有人認為這說法是種族歧視。美國疾病管制與預防中心（CDC）高級官員也對此稱呼不買單，擔憂恐加劇種族歧視者和在美中國人間的衝突，讓他們因歧視受到攻擊。

武漢肺炎橫掃歐美，確診數不斷飆升，多國祭出鎖國措施，全球航空旅行業受重挫，其它產業也無法倖免於難。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）16日說，為了將疫情帶來的傷害降到最低，政府將考慮動用至少8000億美元來支持各產業，包括零售餐飲、運動娛樂等產業。另有白宮前任經濟顧問支持薪酬稅緩收（payroll tax holiday）至年底，認為會比一昩灑錢抒困救企業來得更有效。