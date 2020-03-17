【快訊】台灣台南某大學生武漢肺炎「確診」 校方超前保護、17日通知700學生勿到校上課

國外許多大學都已停課,改採線上教學, 圖為義大利米蘭Politecnico University一位教授正透過網路攝影機,進行線上教學 (... 國外許多大學都已停課,改採線上教學, 圖為義大利米蘭Politecnico University一位教授正透過網路攝影機,進行線上教學 (美聯社)

更新時間: 2020-03-17 16:18

首次發稿: 2020-03-17 15:23

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）教育部高教司司長朱俊彰今天(17日) 在中央疫情指揮中心記者會中表示，今天新增10例(如以下衛福部圖表) 當中的第75案，就是南部某大學的學生。他曾與兩位同學聚餐過，兩名接觸者已經居家隔離。

據了解案75為南部20多歲男性，2月23日至3月8日至德國旅遊，3月8日返國後出現流鼻水症狀，11日自覺嗅覺喪失，13日至診所就醫，因症狀未改善又於16日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形故採檢通報並確診。已初步掌握接觸者9人，將持續擴大追蹤。

朱俊彰表示，該男大生自德國返國後曾主動說明旅遊史，雖然當時德國還沒列為旅遊疫情建議第三級，但他已主動自主管理14天。

由於該生曾主動通報校方旅遊史，校方也提前啟動防疫措施，因此該生返國後並未到校，但與案75接觸的2名學生所修習的9門課程，還是謹慎處理改為線上教學。

朱俊彰表示，該個案從回來到確診，都沒進過校園。不過案75曾與兩位同學聚餐過，並將兩學生相關九門課程師生自主健康管理，並實施教室消毒工作。呼籲學校師生誠實申報旅遊史，並請學校提供協助，相關宣布，以及教學銜接。

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台灣台南某國立大學「發現疑似病例」 校方超前保護、通知700學生勿到校上課

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）位於台南市的某國立大學主任秘書今天(17日)證實，校園內出現疑為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，校方凌晨發訊息通知7門課超過500名學生改線上教學，勿到校上課。

綜合媒體報導，有網友在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）貼文說，接到教務處課務組緊急通知稱，

「因應發生疑似病例」，自今日3/17起，請勿到校上課， 你所修課程 (涉及......) 改由以同步或非同步線上學習， 相關資訊17日下午3時前會再以簡訊或電子郵件通知...... 並請同學自主健康管理，出門戴口罩並測量體溫!

中央社引述該大學主秘說，校方凌晨確實向7門課超過500名學生傳送緊急通知訊息，超前保護學生健康安全，否則一旦確診後再部署就來不及。

他說，已通報相關疫情給中央流行疫情指揮中心，由指揮中心判斷，校方再依法處理，校方預定下午4時對外說明。

台南市政府衛生局受訪時表示，還不知這件事，正在調查。

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