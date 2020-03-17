比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活

2019年冠狀病毒肆虐歐洲，比利時人說「沒想到會有這麼一天！」面對空盪的世界文化遺產景點、暫時關閉的餐廳、咖啡館、以及大排長龍超市，比利時全民此時正處於大型社交疏離新生活實驗。

義大利北部自2月下旬爆發首例武漢肺炎境內感染，短短時間內疫情一發不可收拾，而無邊界的申根區加速病毒傳播，雖然後來義國北部封城甚至後來全國封鎖，但已無法阻擋歐陸全境擴散。

據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）截至3月13日統計，歐洲累計確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）共2萬8297例、死亡1191例，其中義大利最嚴重，逾1萬5000確診病例、死亡1016例。

當天世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上宣告歐洲成為疫情全球「大流行」震央，是中國之外最多病例數和死亡地區。

歐洲各國應對疫情除第一波停止飛航中國外，近期愈來愈嚴厲，例如西班牙與葡萄牙暫時禁止義大利航班飛入；奧地利禁止義大利的航班與火車入境；斯洛維尼亞表示將在與義大利交界實施管控措施。

其中比利時首都布魯塞爾不見中國及各國觀光客，市景明顯冷清許多，最明顯的就屬過去人潮洶湧的世界文化遺產景點「大廣場」，現在空空盪盪，遊客可以盡情以各種角度拍照，有些戴上口罩的遊客停留三五分鐘就離開，周邊賣巧克力及鬆餅的商家則門可羅雀。

布魯塞爾是歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）總部所在地，或許因這層因素更憂心疫情衝擊，3月12日全國感染人數約400人，當晚比利時總理威爾梅斯（Sophie Wilmes）召開記者會宣布新措施，學校停課、取消藝文活動、自3月14日午夜起至4月3日止全國餐廳、酒吧及咖啡館必須關閉，並強調「這不是封鎖，而是為避免如同義大利情勢的必要措施」。

威爾梅斯這一宣布震撼比利時全國，隔天一早各大超市排起長龍，不管是恐慌或是有備而來戴著N95口罩的民眾們搶購麵粉、雞蛋、衛生紙及義大利麵條，架上掃購一空，有些超市必須要祭出限購令。

布魯塞爾許多人13日更在社群網站上廣邀朋友到酒吧喝一杯，標題就是最後一夜的「封鎖派對」，即使醫生及公衛專家勸阻不要聚會，電視轉播許多餐廳、酒吧及咖啡館高朋滿座，直到最後一刻。

3月14日午夜起禁令實施，基本上只有提供民眾基本服務如藥房、超市及食品店可以在週末營業，警察必要時將介入，比利時人民正式進入社交疏離新生活。

14日中午走一趟歐盟附近熱鬧的商圈，只見餐廳及咖啡館大門緊鎖，收起遮陽傘、疊起桌椅，周圍僅剩可外帶的薯條亭營業；另一頭布魯塞爾民眾常去的湖邊廣場，過去賣花、賣衣飾的小攤消失了，同樣只有蔬果及食品小攤出現，附近的餐廳改變型態，在玻璃窗上貼上只限外帶字條，也有咖啡館應變僅開一道門，門口擺著糖罐及面紙，靈活變身成外賣咖啡店。

比利時一位友人傳訊息說，「沒想到會有這麼一天！」除了沒有可悠閒吃飯的餐館、可盡情聊天的咖啡館，一夜之間生活出現一堆禁令，例如不能參觀博物館、不能辦團體活動、連結婚派對都禁止。

這些控制病毒傳播的措施，未來3週如何影響民眾生活尚待觀察，但當前「保持距離，以策安全」，這樣的社交疏離新生活將是對抗疫情的一項大型社會實驗。