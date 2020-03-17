【全球首例】武漢肺炎陰影下　菲律賓總統下令即日起關閉股匯市

菲律賓為了預防疫情擴散, 在首都馬尼拉設置檢查站, 一名交通警察正在幫騎士量體溫 (美聯社) 菲律賓為了預防疫情擴散, 在首都馬尼拉設置檢查站, 一名交通警察正在幫騎士量體溫 (美聯社)

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導­）菲律賓今天(17日）宣布，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，將無限期關閉股市和外匯市場，直至進一步通知，成為全球第一個關閉金融市場以遏制疫情擴散的國家。

菲律賓股票交易所（Philippine Stock Exchange）在聲明中指出，這項關閉措施從今天起實施，理由是為了交易員與客戶的安全。

據了解這是菲律賓總統杜特蒂的命令。除了遏制疫情擴散，實際上也有可能是菲國政府不想在疫情當頭之際，承受太多額外壓力。分析師也好奇是否有其他國家會跟進這項措施。

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總部位於英國倫敦的經濟研究諮詢公司: 凱投巨集觀 (Capital Economics)指出，以健康因素做為關閉股市的考量或藉以提振市場信心未必有效，急需現金的投資人還是可以拋售任何其他商品。

過去例如美國曾罕見暫停股市交易，是因為具體因素: 2001年的911恐怖攻擊。

截至16日，菲律賓累計通報142例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，其中12人死亡。

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