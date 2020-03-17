  1. 首頁
  2. 環境生態

【全球首例】武漢肺炎陰影下　菲律賓總統下令即日起關閉股匯市

菲律賓成為全球第一個關閉金融市場, 以遏制疫情擴散的國家。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/17 11:35
菲律賓為了預防疫情擴散, 在首都馬尼拉設置檢查站, 一名交通警察正在幫騎士量體溫 (美聯社) 

菲律賓為了預防疫情擴散, 在首都馬尼拉設置檢查站, 一名交通警察正在幫騎士量體溫 (美聯社) 

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導­）菲律賓今天(17日）宣布，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，將無限期關閉股市和外匯市場，直至進一步通知，成為全球第一個關閉金融市場以遏制疫情擴散的國家。

菲律賓股票交易所（Philippine Stock Exchange）在聲明中指出，這項關閉措施從今天起實施，理由是為了交易員與客戶的安全。

據了解這是菲律賓總統杜特蒂的命令。除了遏制疫情擴散，實際上也有可能是菲國政府不想在疫情當頭之際，承受太多額外壓力。分析師也好奇是否有其他國家會跟進這項措施。

相關新聞　

【武漢肺炎】菲律賓首都馬尼拉3/15起封城30天　陸海空運暫停、全面隔離停課

總部位於英國倫敦的經濟研究諮詢公司: 凱投巨集觀 (Capital Economics)指出，以健康因素做為關閉股市的考量或藉以提振市場信心未必有效，急需現金的投資人還是可以拋售任何其他商品。

過去例如美國曾罕見暫停股市交易，是因為具體因素: 2001年的911恐怖攻擊

截至16日，菲律賓累計通報142例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，其中12人死亡。

相關新聞　

【武漢肺炎】菲律賓首都馬尼拉3/15起封城30天　陸海空運暫停、全面隔離停課
武漢肺炎
COVID-19
菲律賓
股市
關閉
Capital Economics
911恐怖攻擊
杜特蒂
總統
冠狀病毒

相關新聞

【武漢肺炎】美國防部37人確診　緊急將正副部長「隔離辦公」
【武漢肺炎】美國防部37人確診　緊急將正副部長「隔離辦公」
2020/03/17 09:43
【快訊】武漢肺炎加強防疫　台灣指揮中心：高中以下師生、本學期禁止出國
【快訊】武漢肺炎加強防疫　台灣指揮中心：高中以下師生、本學期禁止出國
2020/03/16 19:34
東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區　旅遊疫情提升至第三級警示
東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區　旅遊疫情提升至第三級警示
2020/03/16 17:57
【武漢肺炎】台灣單日新增8例境外移入個案　陳時中：前往第三級疫情旅遊建議地區者　不得申請防疫補償
【武漢肺炎】台灣單日新增8例境外移入個案　陳時中：前往第三級疫情旅遊建議地區者　不得申請防疫補償
2020/03/16 17:20
【武漢肺炎】美國超過30州宣布關校停課　哈佛大學、MIT等要學生迅速離校
【武漢肺炎】美國超過30州宣布關校停課　哈佛大學、MIT等要學生迅速離校
2020/03/16 12:22