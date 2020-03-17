〈時評〉漫談冠狀病毒

從去年(2019年)年底開始，有一種新型的病毒在中國的武漢地區突然出現人傳人的疫情。由於這種病毒是人類前所未見的，除了採取隔離的策略之外，各國政府可說是對它束手無策，因此疫情很快蔓延開來。截至目前為止，全球已經有一百多個國家已經淪陷，而且還正在繼續迅速擴展當中。

最初，由於疫情係由武漢地區爆發出來的，因此大家順理成章地稱這種病毒為「武漢病毒」。在電子顯微鏡下，這種病毒的形狀接近球狀，而且表面上有許多細小的突出物，看起來很像太陽表面上的「日冕」(solar corona)。按，corona原來是個拉丁文，意思是「冠冕」，因此「武漢病毒」又稱為「武漢冠狀病毒」(Wuhan coronavirus)。

其實早在1960年代，人類已經發現若干其他種類的「冠狀病毒」了，例如引起人類普通感冒的「229E型冠狀病毒」和「OC43型冠狀病毒」。之後，陸陸續續出現了許多使人致病的冠狀病毒，有些還造成了地區性或全球性的大流行。這些病毒通稱為「新型冠狀病毒」(Novel coronavirus)，簡稱「新冠病毒」(nCoV)，其中比較為人所知的包括：

1.) 嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒(Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus)，簡稱SARS病毒。2002年11月源於中國廣東佛山的SARS病毒曾經造成全球8000人的感染，其中774人死亡。

2.) 人類冠狀病毒HKU1（Human coronavirus HKU1)，簡稱HCoV-HKU1。此病毒於2005年1月在香港的一名年長患者中發現，他曾經有中國深圳的旅遊史。

3.) 中東呼吸系統症候群冠狀病毒(Middle East respiratory syndrome-related coronavirus)，簡稱MERS-CoV。截至2017年，全球估計約有2000人受到感染，造成約600人死亡，死亡率高達30%。

4.) 目前正在全球流行的「武漢冠狀病毒」；由於這種病毒與上述之SARS病毒的基因組序列很類似，因此又被稱為「嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒第2型」，(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)，簡稱SARS-CoV-2。截至目前(2020年3月14日)，全球估計已經有18萬2千4百多人被確診受到感染，其中約9萬人是在中國境內。全球因感染此疫病而死亡的人數已經超過7000人，這個數字仍然繼續攀升中。

目前一些媒體都將「武漢冠狀病毒」稱為「新冠病毒」，即「新型冠狀病毒」。其實這是一個不很精確的稱呼，因為「武漢冠狀病毒」充其量只是眾多「新型冠狀病毒」的一種而已。世界衛生組織(WHO)則將這次的「武漢肺炎」命名為「COVID-19」，這是「COronaVIrus Disease -19」的縮寫，意思是「2019年冠狀病毒症」；而「武漢病毒」則被命名為「嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒第2型(SARS-CoV-2)」，有時又說是「引發2019年冠狀病毒症的病毒」。

為什麼WHO會做出這種又臭又長的奇怪命名呢？他們的解釋是「避免涉及特定的國名或地名」。其實這很明顯是自欺欺人的說詞－－我們信手拈來，舉凡日本腦炎、德國麻疹、非洲豬瘟、聖路易(St. Louis)腦炎、西班牙流感、西尼羅河病毒、伊波拉病毒、埃及斑蚊……等等，不都是有國名或地名嗎？為什麼這次突然強調說要「避免涉及特定的國名或地名」呢？

明明簡單的「武漢肺炎」卻被他們說成「2019年冠狀病毒症」；明明簡單的「武漢病毒」硬被他們說成「嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒第2型」，甚至於說成繞口令式的「引發2019年冠狀病毒症的病毒」，究竟所為何來？

難怪許多人批評WHO的作法是一團混亂(chaotic)！

在這一團混亂的背後究竟隱藏多少見不得人的秘密呢？世人都很想知道……。