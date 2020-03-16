國泰萬怡MJ Kitchen 連續七天不限人數買一送一

台灣，台北，2020年03月11日 – 台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen 自三月起推出全新主題「蝦饗宴」菜單，獲得饕客們熱烈迴響，紛紛表示希望可以開放平日晚餐時段。為了響應民眾期望，MJ Kitchen平日晚餐時段重新開放，並加碼祭出連續七日買一送一優惠，除了晚餐無限量供應泰國蝦及法式龍蝦濃湯之外，資深行政主廚吳俊毅特別規劃每日各區新菜，現蒸區提供小龍蝦、白蝦、草蝦及天使紅蝦；熱食區提供避風塘白蝦、西班牙蒜味辣炒泰國蝦、香脆黃金酥炸蝦及麻辣小龍蝦等鮮蝦好料不定期更換，MJ Kitchen平日原價NT$1,080+10%、假日原價NT$1,280+10%，自3/16至3/22止連續七日買一送一，不分平假日、午晚餐皆適用不限人數，第二位僅收原價服務費，二人用餐即享最「蝦」優惠54折，挑戰消費者痛風指數不手軟。同時三月份升級不加價的鍋物外送每組999元，暖身搶訂中，詳情請洽02.7750.3337 MJ Kitchen。

MJ Kitchen三月主題菜單「蝦饗宴」