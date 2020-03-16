國泰萬怡MJ Kitchen 連續七天不限人數買一送一

台灣，台北，2020年03月11日 – 台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen 自三月起推出全新主題「蝦饗宴」菜單，獲得饕客們熱烈迴響，紛紛表示希望可以開放平日晚餐時段。為了響應民眾期望，MJ Kitchen平日晚餐時段重新開放，並加碼祭出連續七日買一送一優惠，除了晚餐無限量供應泰國蝦及法式龍蝦濃湯之外，資深行政主廚吳俊毅特別規劃每日各區新菜，現蒸區提供小龍蝦、白蝦、草蝦及天使紅蝦；熱食區提供避風塘白蝦、西班牙蒜味辣炒泰國蝦、香脆黃金酥炸蝦及麻辣小龍蝦等鮮蝦好料不定期更換，MJ Kitchen平日原價NT$1,080+10%、假日原價NT$1,280+10%，自3/16至3/22止連續七日買一送一，不分平假日、午晚餐皆適用不限人數，第二位僅收原價服務費，二人用餐即享最「蝦」優惠54折，挑戰消費者痛風指數不手軟。同時三月份升級不加價的鍋物外送每組999元，暖身搶訂中，詳情請洽02.7750.3337 MJ Kitchen。
MJ Kitchen三月主題菜單「蝦饗宴」
- 「鮮食區」－小龍蝦、熟白蝦、小花枝、白蝦、草蝦及晚餐限定供應的泰國蝦等。
- 「西式區」－紅藜麥檸檬鮮蝦沙拉、雞尾酒蝦及日式鮮蝦散壽司，英式炸魚薯條、手做蕃茄鮮蝦小飯糰、香脆黃金酥炸蝦及西班牙蒜味辣炒泰國蝦等。
- 「中式區」－泰式檸檬海鮮、中捲蝦子卵、醉蝦、西芹蝦球及和風壽司蝦、避風塘白蝦、麻辣小龍蝦、蒜蓉蒸草蝦搭粿條、酥炸海鮮卷及蝦醬高麗菜等。
- 「湯品區」－法式龍蝦濃湯、宜蘭西魯肉、猴菇土雞湯等各式風味湯品。
- 菜單內容不定期更新，以餐廳現場供應品項為準。