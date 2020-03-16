板橋凱撒朋派自助餐 100元獨享波士頓龍蝦一整隻?！

適逢春暖花開四處遊玩的3月季節，雖受到新冠狀肺炎的無情火延燒影響，許多飯店餐飲還是努力推出各式促銷與防疫措施，刺激國人消費及安心享用美食，板橋凱撒大飯店2樓朋派自助餐廳近期推出多樣餐飲活動，包括當月壽星四人同行一人免費，餐券買10送2、買20送5回饋喜愛美食的消費者們，即日起至6/30止再獻上史無前例佛心優惠「百元嗑龍蝦」，不分平假日用餐每位688元起、每人只需再加價100元，即可獨享300公克波士頓龍蝦一隻單次(市價600元)及餐檯各式異國美饌無限享用，喜愛海鮮的饕客們絕對不能錯過，詳情請洽(02)8964-3983。

位於2樓「朋派自助餐廳」閩南語諧音”澎湃”，期望每位前來享受自助饗宴的消費者們輕鬆體驗色香味俱全的滿足；提供明亮寬敞及鮮明色彩的用餐環境，座位可容納240位、不論是商務或是家庭友人皆可自在享受的舒適氛圍。自助餐檯共劃分為六大區域：【異國美饌熱食區】多款精選異國料理，如孜然豬肋骨、醇酒燉牛肉、宮廷花雕雞、奶油蘿勒白酒燴鮮魚、印度烤餅佐香料咖哩及西班牙啤酒烤雞翅等；【現作湯品鐵板區】現點煮經典麵食、現切爐烤美國牛、普羅旺斯香料烤羊腿、韓式海鮮煎餅、台灣蚵仔煎、鮮煮薑絲蛤蜊湯及汆牛肉湯；【鮮美時令海鮮區】供應綜合生魚片、白蝦、澎湖冰卷、握壽司與炙燒牛肉片；【道地歐風開胃菜】特製冷菜及各式新鮮蔬果，如泰式青木瓜沙拉、墨西哥海鮮沙拉、費塔起司希臘沙拉等；【台灣特色小吃/蒸籠區】如刈包、台南米糕、清蒸肉圓、茶碗蒸及蟹黃燒賣等；【甜點飲品歡樂吧】入廳即見的異國甜食天堂，現烤蘋果酥、百香芒果泡芙、卡布奇諾白巧慕司多達20款甜品及各式冷熱飲品與莫凡彼冰淇淋，另外還有DIY懷舊小品區，如麵茶、杏仁茶、客家擂茶等，喚起兒時回憶點點滴滴。平日午餐每位688元、晚餐及假日午晚餐每位880元，即日起至6/30止，於活動期間每位只需再加價100元，即可獨享重達300公克清蒸蒜蓉波士頓龍蝦一隻，每人限購一次，活動可與其他優惠並行使用。