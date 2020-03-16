全國最高《50樓Café》自助餐廳 『元氣海陸百匯』

全國最高的自助餐廳「50樓Café」(50F)，與樓下的姊妹餐廳、擁有大面積戶外花園的「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)，二廳之間有樓梯相通，雖位居高樓，然而通風良好，食客更可走出戶外，徜徉在明媚春光裡！值此非常時期，「50樓Café」特別於3月5日至4月15日推出「元氣海陸百匯」，以美食防疫的概念，讓來客增強抵抗力，並提振憂鬱的心情，亮點品項包括頂級美國安格斯牛排、鹽焗大蝦、嫩烤鮭魚、正宗印度咖哩佳餚…等，溫和補身固元氣！活動期間，130(含)公分以下兒童用餐一律免費，使用遠銀卡刷卡消費，最高可享買一送一的優惠(詳見備註)。該廳餐費如下：平日─午餐NT$799、晚餐NT$899，假日─午餐NT$899、晚餐NT$999，訂位專線為(02)7705-9723。

餐廳主廚陳俊杉經驗老到，不但是國際廚藝大賽的冠軍，也常常為農委會、漁業署站台，中西食材如數家珍！此次不惜成本，首度讓頂級美國安格斯牛肉躍上餐檯，此一經由美國最具權威農業部USDA認證的優質牛肉，牛隻皆以穀物飼養，不用瘦肉精，強調從牧場到餐桌可溯源的絕佳品質！主廚只需簡單以海鹽加蒜味芥末子醬塗抹烤製，即成最受歡迎的爐烤美國安格斯牛排，香氣濃郁，鮮美多汁！高檔美食，卻以平價自助餐供應，超級划算！

防疫期間，印度咖哩意外爆紅，因其含有增強免疫力的薑黃、以及其它各種辛香料，好吃開胃有助營養吸收，可強化身體對環境的防禦力。陳主廚特別拜師學藝，將被稱為印度國民美食的三角酥餅和咖哩雞，搭配印度烤餅，搬上餐檯。三角酥餅的全名其實是「印度洋芋青豆三角酥佐羅望子醬」，而咖哩雞則是「印度番茄堅果醬奶油咖哩雞」，二者長長的菜名反映出超繁複的作工！三角酥餅的外皮摻了印度藏茴香，內餡加了包括薑黃、香菜粉在內的10種香料，之後包成圓鼓鼓的三角餅酥炸而成，沾食用了椰糖調味的綜合香料羅望子醬，酸甜鹹香又脆口！咖哩雞更是搞剛，洋蔥先慢炒三小時使之焦糖化，再加薑、蒜、孜然、綠荳蔻、紅椒粉、印度馬撒拉綜合香料粉、番茄糊拌炒，打成泥後，再加鮮奶油、腰果泥…等，才能開始烹煮先經醃漬過的雞腿，成品香氣撲鼻，好吃極了！此外，主廚再加碼現涮現吃的「和牛咖哩鍋」，以薑黃、番茄、椰奶和多種香料自製的印度風味紅咖哩鍋底，搭配油花豐富的美國極黑和牛和各種當令時蔬，口感、營養兼備！

其它特色美食(實際品項以現場供應為準)還包括香煎鮭魚佐時蘿奶油醬、鹽烤泰國蝦、勃根地燴牛頰、燻雞野菇青醬千層麵、紅燒花椒辣牛肉、酥炸孜然排骨…等，另有生猛海鮮吧、現流生魚片、現煮熱湯區、燒烤炸物區，也常見排隊人潮。至於餐後畫龍點睛的誘人甜點則以抹茶為主題，備有抹茶奶油杯子蛋糕、櫻花抹茶鮮奶油蛋糕、抹茶紅豆捲、抹茶提拉米蘇、抹茶千層蛋糕，外加香草烤布蕾、椰香芒果布丁、橙香瑪德蓮、草莓瑞士捲、巧克力泡芙和覆盆子萊明頓蛋糕…等，保證讓來客滿載而歸！