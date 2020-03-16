〈時評〉美聯準會意外降息至近零　投資人不要錯殺好股

美國聯邦凖備理事會(FED）再度意外降息，將聯邦基金利率調降4碼至0%到0.25%，這是聯準會有史以來，首度連續兩次在兩次利率會議之間，以突擊手法，採取大規模降息行動。同時正式啓動高達7000億美元的量化寬鬆(QE)計劃。

從聯準會降息出手之重，以及川普建議將工資稅率降至0%.，一直到年底，明顯看出新冠肺炎在美國疫情嚴重，已經對經濟造成重大衝擊。造成美國經濟沉重壓力的原因，不止是新冠肺炎疫情，更麻煩的是二月下旬以來，美國債券市場已出現不安現象，金融市場對企業現金流量產生疑慮，使得企業債券價格挫低，融資成本上升，對於營運已陷困境的企業界來說，資金成本沉重，必須精打細算。

屋漏偏逢連夜雨，油價此時又崩跌，創下歷史最大跌幅，WTI石油報價只花一天，就挫跌30％，跌破每桶30美元，原因是俄羅斯與OPEC談判破裂，沙烏地要報復性增產，打擊俄羅斯。但是此舉正中俄羅斯下懷，因為俄羅斯就是要擊潰油價，讓川普最大的支持力量美國頁岩油業者被打趴，而能源業者又是美國企業高收益債巿場的要角，普丁此次精準攻擊，不止打中能源業者，也擊中美國企業最重要的金融命脈，間接打擊川普選情。

為了資金調度需要，黃金市場不再是避險天堂，反而成為企業資金調度的提款機，以至於金價跟著重跌，一週之內就由每一盎司1700美元跌至1500美元，何時會止跌，無人能夠預測。

在新冠肺炎疫情方興未艾，國際經濟動盪不安之際，台股也是重跌，令人意外的是台灣之光台積電仍然傳出好消息，其5奈米先進製程將在第二季量產，目前已被蘋果、海思、華為、高通等大客戶訂購一空，接單滿載到年底，全年營收增加10%，將可順利達標，而英特爾、輝達、超微、聯發科、博通，將來會在明年開始採用台積電的5奈米晶片，使台積電明年上半年的產能又告滿載。

其實台灣很多好企業在這一波股市大跌中被誤殺，台積電就是其中之一。聰明的投資人在市場恐慌氣氛高漲之際，是不是要冷靜思考一下，錯殺好股，損失的還是自己，不是可惜嗎？