〈時評〉武漢肺炎疫情有感　美中角力下的台灣選擇

一場突如其來的武漢肺炎下來，全球已有超過一大半的國家出現確診病例。從數字看，愈是對共產中國邪惡、欺瞞本質有錯誤認知與解讀的，愈是跟中國有密切熱絡經貿商旅往來的，愈是缺乏危機意識與警覺之心的（如歐洲的義大利、西班牙、德國、英國、法國，亞洲的韓國、日本、馬來西亞，中東的伊朗），似乎受傷害程度也愈大；相形之下，與中國有地緣關係，本來被美國預告會災情慘重的台灣，因為對共產中國習慣報喜不報憂、上下交相瞞騙那一套早已知之甚詳，更拜民進黨執政四年來，台、中交往轉趨低調冷淡之賜，災情卻相對輕微──這當然可能純屬巧合，但無疑更可能有其正相關性。

從SARS與武漢肺炎的慘痛經驗看，美、中角力拉扯下，台灣遠離中國（地理位置上固然不能，心態行動上則絕對可以）以趨吉避凶，絕對是正確的選擇！

再來，川普主宰美國政壇充其量就八年，習近平的中國領導人地位卻看不到盡頭，民主台灣不親美，難道要走專制獨裁的回頭路？在中國，習近平的微笑不語（皮笑肉不笑）讓人不寒而慄，跟習近平唱反調的，諾貝爾和平獎得主在黑牢裡至死盼不到和平降臨中國，維權律師維護不了自己的言論人權而鋃鐺入獄，地產大亨從自己的地產無聲無息失聯；在美國，嗆川普的，被川普反嗆的，誰也不怕誰，言論多犀利、多不留情面，每一個都活得好好的。美國大富豪流行捐款慈善事業，中國富豪們則流行「被政治捐獻」。人性的美國與奴性的中國，台灣要何去何從，夠清楚吧？

最後，坦白言、赤裸講，台灣夾在美、中之間，想左右逢源，除非把美、中都當傻瓜耍，否則，如何個左右逢源法？誰也不得罪，跟美、中都保持距離，以策安全，諒台灣沒那個本錢，也過不了對台灣領土、主權有野心企圖的中國那一關。剩下能做的，就是在美、中兩者之間擇一強力結盟，並從中尋求安全防護體系的建構──是要找形同黑道幫派、地痞流氓的中國提供保護，還是找美國按民主社會遊戲規則提供保護，台灣人應該不難選出答案才對！

（作者為新竹教育大學退休副教授）