〈時評〉超前部署 侯友宜抗疫也爭未來

新北市長侯友宜（右）日前表示，防疫是目前最重要的工作，並提醒若居家檢疫者趴趴走一定重罰，若有包庇者也要附連帶責任。 新北市長侯友宜（右）日前表示，防疫是目前最重要的工作，並提醒若居家檢疫者趴趴走一定重罰，若有包庇者也要附連帶責任。 (來源 中央社)

防疫工作，各單位不敢掉以輕心，甚至一再力求超前部署；而新北市長侯友宜更是頻頻超車，樣樣要趕在其他縣市前，他除了高規格對抗新冠肺炎外，同時是希望能成為藍營的領頭羊，讓自己未來有機會能夠更上一層樓。

新北市人口眾多，向來是藍綠培養政治人物的重要搖籃，包括蔡英文總統曾選過新北市長，曾經代表藍營角逐總統大位的新北市長朱立倫，更在這個直轄市執政多年，新北市長本來就是政治人物很重要的一個跳板。

面臨這次新冠肺炎襲捲全球，台灣無法置身事外，地方百里侯戰戰兢兢，深怕疫情在自己的縣市裡擴散，造成一發不可收拾的後果外，若是不小心處理和因應，甚至可能會拖累個人政治生涯。

是危機，就是轉機，若是抗疫有功，對未來仕途將有加分效果，各縣市首長無不卯足全力對圍堵擴散，並且提前部署減災的準備工作。由於拜人口眾多之所賜，新北市的防疫工作是指標區域之一，更是全國矚目的焦點，這也提供侯友宜十足發揮的舞台。

早在中央流行疫情指揮中心尚未做出決定前，侯友宜在2月下旬就提前宣布，新北市各級學校短期內取消畢業旅行，避免群聚感染。這項政策發布後，台北市、台中市紛紛跟進，侯友宜在這一役已經打響起身炮。

不僅如此，侯友宜特別出席2月27日的行政院會，那一天，他發言建議將中央流行疫情指揮中心即日起提升為「一級開設」，同一場合上，蘇貞昌也聽取了衛福部長陳時中的報告，並且當場裁示將指揮中心升級；不過，新北市府在事後專門宣傳侯友宜的建議，也讓侯友宜再度登上新聞版面。

如今，前一天才剛傳出北部地區有高中生確診，由於這位學生具有國外旅遊史，侯友宜又趕在其他縣市前面宣布，新北市公私立高中以下的所有師生，原則上一率不准出國，在6月底前有特例才會允許。

侯友宜超前部署的用心，絕對值得外界肯定，但在對抗疫情之際，侯友宜也是布局他的個人政治生涯，讓自己成為領頭羊，成為藍營接班梯隊裡的政治明星。

（作者李平華，資深媒體人）