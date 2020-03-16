新住民童年展泰好玩 踩椰殼高蹺感受異國童趣

(說明：新住民姐妹分享她們童年時在家鄉會玩的遊戲。（照片來源：桃園市文化局）) (說明：新住民姐妹分享她們童年時在家鄉會玩的遊戲。（照片來源：桃園市文化局）)

(說明：桃園市長鄭文燦也到場體驗踩椰子殼高蹺的樂趣。（照片來源：桃園市新住民文化會館）) (說明：桃園市長鄭文燦也到場體驗踩椰子殼高蹺的樂趣。（照片來源：桃園市新住民文化會館）)

桃園市文化局委託在地社造青年張雅萍小姐及牽手泰團隊策劃展覽，即日起迄4月26日於會館3樓展出「泰好玩！時光旅行團－新住民童年展」，邀請20名桃園的新住民姐妹，回顧童年時印象最深刻遊戲，以及對自身而言意義不同的玩具物件，記錄及展出大家的故事。

桃園牽手泰團長孫莉安小姐表示，東南亞國家盛產椰子，所以泰國家家戶戶都有玩過踩椰子殼，將椰子剖半、椰肉挖出、椰殼兩側打洞，再將麻繩從椰殼洞穿出後打結繫牢，簡易的椰殼高蹺就完成，泰國新住民張宏秀小姐說：「雖然小時候玩椰殼高蹺總是摔倒，但還是令人懷念那段快樂時光」。

桃園市新住民文化會館15日於1樓戶外廣場舉辦「泰好玩！體驗市集」，現場有เดินกะลามะพร้าว(踩椰子殼)、กระโดดหนังยาง(跳橡皮繩子)、及หมากเก็บ(拋接石子)等關卡，讓民眾不但能體驗泰國傳統童玩的樂趣，也能集章兌換泰國美食，與來自異國的新住民攤主，分享跨文化的故事，在地新住民團體也帶來精彩的舞蹈表演，讓民眾享受不同風情的文化體驗。

童年展中還有橡皮繩、彈珠盤、藤球、竹彈弓、椰子殼馬腳、木蛇及竹笛等物件，也有童年最期待的泰國潑水節及水燈節介紹。藉由20位新住民及移工的自身故事，帶領民眾踏上新住民原鄉裡最溫暖的記憶。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)