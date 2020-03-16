英國實證研究：嚼食無糖口香糖可降低28%蛀牙率　亦可抑制牙齒染色

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）3月20日｢世界口腔健康日｣由世界牙醫聯盟（FDI）發起，推動至今已邁入第8年，今年主題為「說『啊』口腔健康大家一起來！希望藉此喚起大眾對於口腔健康的重視，進而落實個人的口腔保健措施。

黃耀慧牙醫師表示，儘管大環境持續改善，但近年針對全球疾病負荷所發表的實證醫學文獻卻顯示，世界各國在過去10幾年仍持續面對口腔疾病的挑戰，據估計全球約有34％的成人患有未治療的恆齒齲齒，另有8%的兒童患有未治療的乳牙齲齒。

此外，未治療的恆齒齲齒也是人類相關疾病中造成生活負擔的第1名，牙周病第6名，未治療的乳牙齲齒則為第10名，顯示口腔疾病對各年齡層均造成極大影響，後續照顧也成為個人或家庭的生活負擔，所以維持口腔健康是當前需要全民動員的重要任務。

黃耀慧牙醫師指出，口中的唾液具有清潔殺菌，中和口中酸鹼性、修復組織等保護功能，除了咀嚼動作可有效刺激唾液分泌外，透過嚼食無糖口香糖可以增加口水分泌量10至12倍，以及降低牙菌斑和抑制牙齒表面染色。

英國倫敦國王學院於日前發表的最新實證醫學文獻也證實，與未嚼食無糖口香糖的的成人和幼童相比，嚼食無糖口香糖可有效降低28%的蛀牙發生率，此研究也建議在不方便刷牙的情況下，嚼食無糖口香糖可列為一般口腔預防性照護的「輔助」方法。

｢世界口腔健康日｣的前夕，黃耀慧牙醫師提醒民眾實踐愛牙四守則，落實正確口腔保健，謹記「檢、刷、線、嚼」四字口訣，包含定期口腔「檢」查，早晚使用含氟牙膏刷」牙，每天使用牙「線」，吃完、喝完東西「嚼」無糖口香糖或含氟漱口水。透過些日常習慣持之以行保健口腔健康。