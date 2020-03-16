〈財經主筆室〉新冠疫情恐讓美國重回零利率時代 小心你的退休準備！

美國聯準會(Fed)日前無預警降息2碼，外資機構原本認為聯準會3月18日、4月29日的會議，還會再各自降息2碼，未料15日就緊急宣布降息4碼，美國聯邦資金利率將降至趨近於零，而台灣中央銀行本周四(19日)理監事會議，很可能也會宣布降息1碼(0.25個百分點)，以刺激國內經濟，倘若台灣央行真的降息，依靠定存利率生活的退休族將首當其衝，因為台灣的利率已趨近於零，台灣的零負利率時代真的來臨了嗎！

Fed 突降4碼，暗示經濟疲弱程度肯定比預期還嚴重，外界擔心新冠肺炎將嚴重衝擊美國消費成長、中小型企業營收，甚至會引發企業裁員和倒閉風潮，尤其在全球疫情損傷經濟如今仍未見緩和下，美國零利率可能成真，美國上次無預警降息是在2008年金融海嘯，隨後更降至零利率，這次難保不會比照，時隔12年後若首度降息，全球都在關心美國是否將步入「零利率」或「負利率」時代？

當全球邁入零負利率時代，對大家有什麼影響？恐怕很大且全面性，因為長久以來全世界每個經濟體，過去大都靠利率過日子，就以台灣勞保為例， 仔細研究就會發現勞保再過7年就可能會破產，就是因為當初政府在設計勞保給付的參數時，那時利率還有8~9%，怎會想到如今利率竟然降至1%多，原本勞保本金放在銀行還有8%左右固定利息收入，現在卻只能領到零頭，勞保當然會破產，許多公益慈善團體或基金會，過去也是靠利息來照顧弱勢族群，如今都得要另外找財源而苦不堪言。

當然零利率時代來臨首當其衝的，就是中產階級退休族，原本規劃退休生活財務藍圖全走樣，突然發現退休金存不夠，而負利率就是對現金課稅，死抱現金只會發現越存越薄，想要藉存現金而能退休，幾乎已是不可能的事，讓許多原本想提早退休者被迫延後退休，這些已退休或規劃著退休的中產階級者，人口超過千萬人以上。

那存現金不行、存保單總可以吧？台灣人愛買保險可謂世界第一，平均每人持有超過3張保單，但據調查，台灣人主要買的保單，就是用來退休的年金險和儲蓄險為主，但在零利率時代，買保險都可能沒用！因為保險公司都快被零利率搞得快掛掉，未來怎麼會有退休金保障？包括國壽、新壽等壽險公司在3月初紛紛調降新台幣保單宣告利率，最低只有2％，跟一年前的3％多相比，硬是少了約3成，少掉的3成利息收入，就是台灣中產階級們的「隱藏退休缺口」。

低利率副作用之一，就是逼使民眾必須去尋找更高報酬、但也是高風險投資機會，這也是這幾年老鼠會、海外空殼投資等詐欺、詐騙案特別多的原因，零利率讓大家另外找財源，就讓人更容易受騙。台灣在2018年進入高齡社會，目前逾14%人口超過65歲，預估2026年台灣就會進入超高齡社會，屆時65歲以上的高齡人口將超過20%，等於每五個人中，就有一位老人，面對零負利率時代來臨，如何正確規劃退休理財刻不容緩。

零利率就像一把利刃的兩面，既可降低貸款利率、減緩財務壓力挽救企業危機，卻也可能造成消費緊縮，人們不敢花錢消費，致使企業縮減營運規模，裁員又使得失業率增加，讓消費大眾更加不敢花錢消費，形成通縮的惡性循環。台灣央行已連續14季未調整基準利率，重貼現率始終在魔術數字1.375%，隨著全球經濟情勢愈發嚴峻，讓原本老神在在的央行也陷入艱難抉擇，是否降息19日就會揭曉。