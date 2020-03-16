【武漢肺炎】台灣北部高中生確診　北北桃3市禁止學校師生出國、其他縣市做法各異

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 北部某男高中生因與家人同遊希臘，15日被確診為新冠肺炎(COVID-19, 武漢肺炎) ，迫使全班停課14天。新北市長侯友宜今天(16日)宣布，高中職以下所有師生一律禁止出國，桃園市也跟進。

疫情指揮中心昨(15)日天公布，案59為北部一名高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日才返台，12日出現喉嚨痛情形，13日因咳嗽、流鼻水、頭痛等症狀就醫，15日確診。

◆台北市教育局表示，各級學校師生7月14日前原則上不得出國，若有必須出國的比賽或重大原因，仍需專案報准。未准假仍出國者，學生依校規處理，教師依考核辦法處理。

綜合中時與中央社報導，新北市長侯友宜今(16)日表示，基於防疫需求，高中以下師生6月底前不准出國。侯友宜今天出席市政活動接受媒體聯訪時，做以上表示。

◆新北市府表示，基於防疫，日前發文各校，要求全市學校師生（高中以下）於6月底前都避免出國，特殊原因報教育局（教職員工）或報學校（學生）同意始得出國，相關規範並視疫情狀況再行調整。

◆桃園市長鄭文燦則指出，有鑒於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球大流行已經形成，旅遊風險大幅提高，因此已指示教育局，學校的出國計畫8月前一律暫停，私校部分希望也能跟進。

而針對1000人以上的大型學校及幼兒園，市府決定採購每部新台幣15萬元的熱顯像儀106部，協助校園防疫。

其他縣市也有不同的處理方式:

◆基隆市政府表示，7月14日之前市各級學校出國計畫一律暫停，若有特殊狀況及原因，需呈報各校與教育處專案核准，並請教育處發函各私立學校配合。此外，市轄公私立幼兒園、國小、國中以及高中職，所有師生一律禁止出國（不准出國假），特殊狀況需另外呈報。

◆台中市教育局局長楊振昇表示，高中以下師生7月15日前避免出國，假單將從嚴審核，沒有急迫性、必要性的行程，不予同意，但若有特殊情形可報教育局將專案討論處理，5月底將再次召開會議，就疫情發展討論，是否延後避免出國期限。

◆高雄市教育局局長吳榕峯指出，除非教育部派或出國競賽，校際交流、學生旅行於6月底前強烈建議不要出國。高雄女中校長林香吟表示，雄女於2月就暫停校際交流，目前也沒有學生出國競賽等情事。

◆台南市長黃偉哲表示，因為先前有地方政府光是要求公務人員不要出國的阻力就很大，何況要擴及教師與學生。台南市會嚴肅考慮這個問題。他說，但現在的疫情與2月時相比更加嚴峻。台南市會審慎考量是否跟進，對公教人員出國做一定程度的限制；學生的部分，則呼籲家長實在不需要在這時候帶孩子出國。

◆嘉義市教育處長林立生表示，嘉義市所有學校的師生採取更嚴格標準，在7月14日前，師生原則上都不准出國，除有例外，一定要簽奉核定才可以。他說，若與學生同住一起的家人，在防疫期間要出國，應即時回報給校方知道，學生家長應主動積極來減少學校的負擔。

◆彰化縣政府表示，2月20日開學前已要求各校各項國外交流延到5月，包括校外教學及畢業旅行，教育處也定期召開防疫會議，針對校園防疫滾動修正；除請督學確實掌握轄區學校防疫作為，每天調查各校出缺勤狀況，請各校掌握師生旅遊史，依規定居家檢疫或自主健康管理。

◆宜蘭縣教育處長王泓翔表示，新北市的校園防疫需求與宜蘭地方不同，宜蘭縣政府暫時不會跟進新北市做法。

對於部分縣市要求高中以下師生不得出國。台大醫師黃立民說，這種禁令難說對錯，但要禁多久、能禁多久，邏輯不清，防疫效果不大。也有網友質疑法源的依據，部分縣市指出，地方政府能不能限制學校師生出國，會再請示中央，因特別條例為中央權限。