【武漢肺炎】美國超過30州宣布關校停課　哈佛大學、MIT等均要求學生迅速離校

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 武漢肺炎疫情蔓延全球,美國迄今累計3482例確診,50州當中已有31州宣布關閉學校停課,以防止病毒繼續擴散。

大紀元14日報導,哈佛大學校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)週五晚(13日)向全校發郵件宣布,一名「哈佛社區成員」新冠肺炎(COVID-19, 武漢肺炎) 檢測呈「推定陽性」,正在校外接受治療,這是哈佛首例新冠肺炎陽性病例。

白樂瑞表示,此人是哈佛兩名接受新冠肺炎檢測者中的一人,另一人仍在等待結果。還有一名哈佛人士與該陽性患者有過緊密接觸,目前正在接受檢測。

「推定陽性」(presumptive positive)意為,該結果是由當地實驗室得出,還需經CDC確認。

哈佛大學在3天前(10日)宣布,所有學生在3月23日的春假結束後不得返校,全體住宿生也必須在15日前搬離哈佛宿舍。所有課程將改為遠程線上授課。

也就是說,還未離開的學生,目前僅剩週末的2天時間完成撤離。

「我知道很多人都對我們命令你們行動速度之快感到擔憂,我也理解我們要你們作出的改變巨大,但是今天確診的病例使我們的工作更加緊迫。」白樂瑞在郵件中寫到。

除了哈佛外,多所位於波士頓的高等學府,包括麻省理工學院(MIT)、波士頓大學(BU)、東北大學(NEU)、伯克利音樂學院(Berklee College of Music)等,也已全部宣布轉為線上上課。

其中,麻省理工要求本科生最晚本週六(14日)開始收拾行李,3月17日前須全部離校。

美國CBS報導,離校措施讓許多哈佛學生感到震驚,但也表示能夠體會校方的立場。

Harvard will begin transitioning to virtual instruction for graduate and undergraduate classes. Read President Bacow’s message to the community. https://t.co/njh3ci1QEH