【武漢肺炎】美國超過30州宣布關校停課　哈佛大學、MIT等均要求學生迅速離校

位於麻州的哈佛大學因為疫情準備淨空之際, 校內知名的約翰·哈佛雕像, 也被人戴上了口罩 (美聯社) 位於麻州的哈佛大學因為疫情準備淨空之際, 校內知名的約翰·哈佛雕像, 也被人戴上了口罩 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 武漢肺炎疫情蔓延全球，美國迄今累計3482例確診，50州當中已有31州宣布關閉學校停課，以防止病毒繼續擴散。

大紀元14日報導，哈佛大學校長白樂瑞（Lawrence S. Bacow）週五晚（13日）向全校發郵件宣布，一名「哈佛社區成員」新冠肺炎(COVID-19, 武漢肺炎) 檢測呈「推定陽性」，正在校外接受治療，這是哈佛首例新冠肺炎陽性病例。

白樂瑞表示，此人是哈佛兩名接受新冠肺炎檢測者中的一人，另一人仍在等待結果。還有一名哈佛人士與該陽性患者有過緊密接觸，目前正在接受檢測。

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「推定陽性」（presumptive positive）意為，該結果是由當地實驗室得出，還需經CDC確認。

哈佛大學在3天前（10日）宣布，所有學生在3月23日的春假結束後不得返校，全體住宿生也必須在15日前搬離哈佛宿舍。所有課程將改為遠程線上授課。

也就是說，還未離開的學生，目前僅剩週末的2天時間完成撤離。

「我知道很多人都對我們命令你們行動速度之快感到擔憂，我也理解我們要你們作出的改變巨大，但是今天確診的病例使我們的工作更加緊迫。」白樂瑞在郵件中寫到。

除了哈佛外，多所位於波士頓的高等學府，包括麻省理工學院（MIT）、波士頓大學（BU）、東北大學（NEU）、伯克利音樂學院（Berklee College of Music）等，也已全部宣布轉為線上上課。

其中，麻省理工要求本科生最晚本週六（14日）開始收拾行李，3月17日前須全部離校。

美國CBS報導，離校措施讓許多哈佛學生感到震驚，但也表示能夠體會校方的立場。

Harvard will begin transitioning to virtual instruction for graduate and undergraduate classes. Read President Bacow’s message to the community. https://t.co/njh3ci1QEH — Harvard University (@Harvard) March 10, 2020

根據《CNN》報導，學校關閉的時間至少數周，但各州實施關校停課的實際情況各不相同。

目前已執行停課的31州如下:

阿拉斯加州、亞利桑那州、阿肯色州、德拉瓦州、佛羅里達州、堪薩斯州

伊利諾州、肯塔基州、路易斯安那州、馬里蘭州、密西根州、明尼蘇達州

密西西比州、蒙大拿州、新罕布夏州、新墨西哥州、北卡羅來納州、南卡羅來納

俄亥俄州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、羅德島州、南達科他州、佛蒙特州、維吉尼亞州、猶他州

華盛頓州、西維吉尼亞州、威斯康辛州、紐約州、紐澤西州。

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圖為紐約州哥倫比亞大學校園 (美聯社)