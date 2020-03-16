龐德女郎歐嘉柯瑞蘭蔻確診武漢肺炎　疫情再襲影壇

曾在「007量子危機」飾演龐德女郎的法國籍影星歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko），在社交網站Instagram宣布自己2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）採檢結果呈陽性。

烏克蘭出生的歐嘉柯瑞蘭蔻在IG上傳一張從窗內往外看陽台的照片，並留言表示：「冠狀病毒採檢呈陽性之後，自我在家封鎖。」

「我其實已經病了將近一個星期，主要症狀是發燒和疲倦。大家保重啊！千萬別大意了。」

前往澳洲拍片的美國影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）12日透過IG宣布自己和妻子雙雙確診，消息一出震驚全球。