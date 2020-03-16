福泰飯店集團 3月精選促銷 北中南帶你玩透透

桔子台北林森店 歡慶十週年慶

「桔子商旅-台北林森店」十年有成，十歲生日快樂！真心感謝一路走來支持桔子商旅的旅人，即日起~03/31感恩推出「感謝十年有您」住房優惠，不限房型且不分平價日皆可使用，超值優惠只要NT$1,799起，凡入住一晚或一間即可於現場參加好禮抽獎活動，入住天數/間數越多，抽獎機會就愈多哦！

「桔子商旅-台北林森店」位於交通便捷中山區，緊鄰繁華熱鬧的著名商圈及各大百貨，還有滿滿日式風情的「條通文化」，讓旅人仿佛置身日本。無論美食愛好者還是購物血拼族，亦或文青探索旅人，保證都能滿載而歸。而全台另外5家桔子商旅（台北、台中、嘉義）亦位於捷運、台鐵或高鐵附近，步行10分鐘內皆可達到，出差旅遊最佳選擇！優惠詳情請見官網: https://pse.is/PYG6Q 訂房專線：（02）2719-2199

阿里山櫻花盛開 嘉義桔子與您浪漫有約

春季必遊的「阿里山櫻花季」又拉開序幕了，「嘉義桔子文化店」邀您親赴阿里山欣賞漫天櫻花妝點的動人美景！即日起~03/31浪漫推出「漫步阿里山櫻花季」住房優惠NT$2,099起，除了細細品嘗精心特製的櫻花點心，感受櫻花的唇齒留香，美景佳人拍照打卡再享桔子好禮，讓您為這場櫻花盛宴留下美麗的專屬回憶。疫情時期導致出國旅遊心慌慌，不妨規劃一趟南台灣之旅，台灣得天獨厚的美景向來吸引許多旅人慕名而至，不妨趁此出遊欣賞美麗粉嫩的美麗櫻花轉換心情，一掃疫情的煩悶！

佔據地理優勢的嘉義桔子位於文化路旁，周邊緊鄰各家著名嘉義美食及景點，是許多慕名而來的旅人不可錯過的美味滋味與風景。嘉義桔子除了提供精緻客房，也有提供青年旅館的住宿選擇。除了硬體施廣受各界好評外，軟性服務更是深得人心，春季出遊就到嘉義桔子吧！訂房專線：(02)2719-2199。相關訊息請上官網查詢：https://pse.is/M8MPD

福泰邀您自帶備品 樂活環保新旅念

人人都應好好我們的大地之母-地球;「彰化福泰商務飯店」即日起~03/31推出「樂活環保愛地球」雙人房優惠專案NT$2,399起，誠邀各位旅人化身環保小尖兵在出遊時自備盥洗用品、續住不更換床具用品，身體力行挺環保一起和福泰實踐「Healthier」綠色健康的核心價值！

彰化福泰飯店距離火車站只要10分鐘的路程，無論是好友結伴出遊、差旅辦公或是家庭出遊皆是旅人留宿暢遊彰化的第一首選。美味可口且菜色選項多元的自助早餐屢獲住客一致好評，讓旅人在舒適的餐廳享用美味早餐開啟元氣滿滿的一天！彰化著名的景點例如八卦山大佛風景區及扇形車庫皆是許多慕名而來的旅人不可錯過必到打卡景點，聞名全台的彰化肉圓更是非嘗不可的道地美食之一。春遊好時機不妨為自己規劃一趟彰化輕旅行吧，愛護地球缺你不可！訂房專線：(02)2719-2199。相關訊息請上官網查詢：https://pse.is/QA4PV