【感謝防疫英雄】王世堅赴蘭嶼「低調跳海」 兌現慶祝蔡總統連任承諾

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨台北市議員王世堅去年(2019年) 2月曾說，總統蔡英文若連任，自己就會跳海慶祝。他昨天(15日) 深夜在臉書PO文，張貼自己在蘭嶼跳海的影片，標題為「一諾千金，誠信至上」，至截稿為止已有超過33萬次觀看紀錄，並獲超過2.5萬名網友按讚。

王世堅去年2月曾針對2020年總統大選喊出新賭注，稱蔡總統若連任，自己就會去跳海慶祝。中央社16日報導，今年1月他又在臉書發文表示，「一諾千金，誠信至上！」表示蔡總統順利連任，他當然會履行去年的承諾，跳海慶祝，但請大家給他選擇何時慶祝的空間。

王世堅昨深夜上傳的跳海影片中，可以看到他在現場高喊

「一諾千金，誠信至上！YA！民主勝利，台灣萬歲！YA！」

隨後，穿著救生衣的王世堅就從岸邊助跑跳海。

王世堅在臉書的PO文指出，

「是的，當您看到這個影片，我已經低調於蘭嶼兌現跳海的承諾，我一直認爲說到做到不必敲鑼打鼓，尤其在防疫期間， 但我相信每句話的背後都有神明，因爲誠信是做人最基本的原則。」 #感謝每一位守護台灣的防疫英雄

#相信台灣我們一定做得到

圖/王世堅臉書

影片最後並出現「感謝大家，台灣加油！」的字樣。這段影片獲得超過2.5萬名網友按讚，超過3600個留言回應與3300次分享，大多是稱讚王世堅是真男人。

中央社報導，被網友譽為有「扶龍命格」的王世堅，2008年立委選舉期間，曾誇下海口說，國民黨若在台北市「八仙過海」，他就要去跳海。但開票結果真的是「八仙過海」，他後來也履行承諾，到新北市三芝淺水灣跳海。

圖/王世堅臉書