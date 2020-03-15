  1. 首頁
  2. 國際

【武漢肺炎】英國出奇招 放任染病、隔離70歲以上老人

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/15 19:12
英國倫敦萊斯特廣場（圖／美聯社）

英國倫敦萊斯特廣場（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎在歐美持續攻城掠地，各國無不使出封城等強力手段，但英國卻遲遲未祭出類似禁令，遭批防疫不力。如今卻傳出，英國正考慮要求70歲以上居民自主隔離，避免受到新型冠狀病毒感染。

截至15日，英國已逾千人確診，21人死亡，死者多為60歲以上、或患有其他疾病者。BBC報導，衛生大臣漢考克（Matt Hancock）接受天空新聞（Sky News）訪問時透露，鑒於老人感染風險過高，未來數周可能會公布措施，要求老者在家隔離。

根據該措施，老年人將必須待在家中，不得隨意外出，不可接待訪客，會有專人將生活必需品與藥品送至其門口，而這「自閉」期恐怕會長達四個月。

不同於歐洲其他國家的雷厲風行措施，如封城、禁航、禁餐飲業營運，甚至宵禁等，英國在武漢肺炎爆發後的防疫作為，顯得相對鬆散。首席科學顧問瓦倫斯爵士（Sir Patrick Vallance）甚至提出「群體免疫」（herd immunity）策略，認為只要六成人口都染上COVID-19病毒，就能產生免疫力，從而使風險高的民眾獲得保護，降低感染機率。

此一放任感染的說法遭批過於大膽，連專家都搖頭。共229名英國各大學研究人員連署上書，除了批評政府目前作為不足，也不認同此時採群體免疫是可行的方案。

伯明罕大學教授Willem van Schaik表示，這作法意味英國至少要有3,600萬人染上新冠肺炎，但傷亡難料，保守估計至少會有數萬、數十萬人因此喪命。這手段要奏效，唯有讓這數百、數千萬人在一段長時間內「輪流」染病，才不會壓垮英國公醫（National Health Service）體系。
武漢肺炎
新冠肺炎
新型冠狀病毒
群體免疫
隔離

相關新聞

【武漢肺炎】台灣新增6例境外移入確診　案59就讀高中之班級停課14天
【武漢肺炎】台灣新增6例境外移入確診　案59就讀高中之班級停課14天
2020/03/15 14:32
對抗武漢肺炎 澳洲宣布 16日起入境者須自主隔離14天
對抗武漢肺炎 澳洲宣布 16日起入境者須自主隔離14天
2020/03/15 12:51
【武漢肺炎】疫情延燒　美國蘋果公司暫時關閉大中華區以外直營店
【武漢肺炎】疫情延燒　美國蘋果公司暫時關閉大中華區以外直營店
2020/03/14 19:05
【武漢肺炎快訊】台灣14日新增3例確診　17日起歐洲各國與杜拜提升至第3級最高旅遊警戒、非必要勿前往
【武漢肺炎快訊】台灣14日新增3例確診　17日起歐洲各國與杜拜提升至第3級最高旅遊警戒、非必要勿前往
2020/03/14 16:21
鍾南山說蓮蓬頭會傳染武漢肺炎？ 事實查核中心：訊息部分錯誤
鍾南山說蓮蓬頭會傳染武漢肺炎？ 事實查核中心：訊息部分錯誤
2020/03/14 15:08