【武漢肺炎】英國出奇招 放任染病、隔離70歲以上老人

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎在歐美持續攻城掠地，各國無不使出封城等強力手段，但英國卻遲遲未祭出類似禁令，遭批防疫不力。如今卻傳出，英國正考慮要求70歲以上居民自主隔離，避免受到新型冠狀病毒感染。

截至15日，英國已逾千人確診，21人死亡，死者多為60歲以上、或患有其他疾病者。BBC報導，衛生大臣漢考克（Matt Hancock）接受天空新聞（Sky News）訪問時透露，鑒於老人感染風險過高，未來數周可能會公布措施，要求老者在家隔離。

根據該措施，老年人將必須待在家中，不得隨意外出，不可接待訪客，會有專人將生活必需品與藥品送至其門口，而這「自閉」期恐怕會長達四個月。

不同於歐洲其他國家的雷厲風行措施，如封城、禁航、禁餐飲業營運，甚至宵禁等，英國在武漢肺炎爆發後的防疫作為，顯得相對鬆散。首席科學顧問瓦倫斯爵士（Sir Patrick Vallance）甚至提出「群體免疫」（herd immunity）策略，認為只要六成人口都染上COVID-19病毒，就能產生免疫力，從而使風險高的民眾獲得保護，降低感染機率。

此一放任感染的說法遭批過於大膽，連專家都搖頭。共229名英國各大學研究人員連署上書，除了批評政府目前作為不足，也不認同此時採群體免疫是可行的方案。

伯明罕大學教授Willem van Schaik表示，這作法意味英國至少要有3,600萬人染上新冠肺炎，但傷亡難料，保守估計至少會有數萬、數十萬人因此喪命。這手段要奏效，唯有讓這數百、數千萬人在一段長時間內「輪流」染病，才不會壓垮英國公醫（National Health Service）體系。