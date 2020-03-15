南極、格陵蘭融冰加速 25年損失6.4兆噸冰層

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）新的衛星資料顯示，由於氣候暖化，全球最大的兩大冰層正以90年代期間的6倍速消融。在1992年到2017年間，格陵蘭與南極洲已經損失6.4兆公噸的冰量，這樣的量足以讓海平面上升1.78公分，對沿海低窪地區產生毀滅性的影響。

利茲大學(University of Leeds)的Andrew Shepherd教授指出，在1990年代，冰層融化產生的水量對海平面上升的貢獻大約只有5%左右，如今卻已經上升到三分之一，這並不是一個好消息，這代表未來海岸的侵蝕與沿岸洪災會變得更加嚴重。

在政府間氣候變化專門委員會(IPCC)2014年的模型模擬中，中程數(RCP4.5)顯示2100年本世紀結束以前，海平面可能會上升53公分。然而，2018年在《自然》(Nature)期刊上發表南極觀察數據的冰層質量平衡交互比較運動(IMBIE)團隊，在本週再次公開格陵蘭研究時指出，實際狀況可能會比IPCC的預估更悲觀。

IMBIE提供的數據顯示，由於南極和格陵蘭的融冰速度太快，世紀末時海平面實際上升的高度可能還要比IPCC提出的53公分再多上17公分。上升70公分的海平面會讓全球大約4億人口每年深受水災之苦，因此，團隊呼籲，如果要針對海平面上升做出因應的市鎮，必須要再加快腳步。

研究很精確地指出，格陵蘭和南極的融冰模式不一樣，南極冰層主要是因為加溫的海水侵入冰層邊緣導致融化，而格陵蘭除了被加溫海水侵襲外，表面冰層也受到升溫空氣的影響，也因此格陵蘭與南極對海平面上升的影響大概是六成對四成。

根據統計，2010年後，每年損失的冰層已經來到4,750億噸，相較於1990年代已經近乎翻了6倍。