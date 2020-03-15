【武漢肺炎】美國認真了！ 進入國家緊急狀態後防疫動作再升級

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）繼宣布進入國家緊急狀態後，美國的「國家機器」開始真正的動起來去面對2019年冠狀病毒疾病(COVID-19，俗稱武漢肺炎)的問題，除了進一步緊縮旅遊禁令外，相關單位也開始架設「病毒須知」的網站，政府並叮囑公務員應該儘量避免肢體接觸以保護自己。

副總統彭斯(Mike Pence)在昨(14)日的記者會上表示，政府為了防疫已經開始與私部門積極合作，Google正協助架設一個全新的網站，以判別有無相關病徵，川普更是在記者會上說，相關人員正不眠不休地進行開發，很快系統就會上線。

不過Google駁斥川普「很快就會好」的聲明，表示這個協助醫療機構實施「分診」的新系統，目的是要判別疑似患病者是否需要進行篩檢，不過系統仍在早期開發階段，就算正式上線也僅會先供海灣地區(Bay Area)使用，之後才會考慮擴大。

白宮這幾天動作頻頻，川普本人就因為會面的巴西代表團有人確診而需要進行篩檢，雖然已被證實為陰性，彭斯還是寄信給所有的白宮員工，要求他們在與他人會面時，應該避免身體上的接觸並保持一定的社交距離，由於這是在疫情爆發後彭斯第一次發信給全部的白宮員工，外界將此解讀為聯邦政府對病毒的態度已經正式改變。

除此之外，由於歐洲的疫情持續惡化，本來在旅遊禁令名單外的英國與愛爾蘭也因此失去其特權，將在16日晚間被加入禁航名單中，不只是國際旅遊，消息指出，未來可能連美國國內的旅遊也會遭到限制。