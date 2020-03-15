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【武漢肺炎】台灣新增6例境外移入確診　案59就讀高中之班級停課14天

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/15 14:32

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布新增6例境外移入2019年冠狀病毒疾病(COVID-19，俗稱武漢肺炎)病例(案54至59)，創下單日新增新高，這些患者分別曾前往泰國、北海道、埃及、土耳其、西班牙和希臘等國。

案54為北部30多歲男性，2月28日至3月1日曾至泰國旅遊，返國後又於3月5日至8日與1名友人至日本北海道，返國後於11日出現流鼻水症狀，12日因全身倦怠及頭痛等症狀就醫並採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握同住、職場及就醫相關接觸者共31人，其他接觸者持續追蹤中。

案55為北部50多歲男性，3月3日至12日參加埃及團體旅遊，3月12日返國後因全身倦怠與肌肉痠痛就醫，經檢測有發燒情形，由醫院採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握同團團員及就醫等相關接觸者共33人，其他接觸者持續追蹤中。

案56及57分別為北部40多歲男性及北部70歲女性，為3月4日一起至土耳其旅行之團員(曾於杜拜轉機)，皆於13日返國。案56於3月8日至12日出現身體不適，13日入境後因喉嚨癢、腹瀉、自覺發熱等症狀就醫，經醫院採檢後通報，於今日確診；案57於13日返國後因發燒就醫，於今日確診；已初步掌握該2例確定個案同團團員及同住家人等接觸者共19人，其他接觸者持續追蹤中。

案58為北部20多歲女性，今年1月至西班牙就學，3月12日曾出現體溫偏高，13日返國時，經發燒篩檢站採檢送驗，今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握同住接觸者共5人，其他接觸者持續追蹤中。

案59為北部10多歲男性，1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，今日確診。已掌握相關接觸者16人，其餘接觸者持續追蹤中。

根據教育部日前公布停課標準，高級中等以下學校有一名師生被列為確診病例，全班停課14天。指揮中心指出，案59就讀的高中班級已達停課標準，教育部擬採線上補課，也將加強該校的口罩配給。

指揮中心呼籲，世界衛生組織已宣布全球大流行，提醒民眾如必須出國，應加強手部及呼吸道衛生等個人防護措施；返國入境後務必落實14天居家檢疫或自主健康管理。
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