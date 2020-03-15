破萬粉絲關注 德語老師用影片另闢學習之路

(說明：Gabriel來自奧地利，除了是學校德文老師，喜愛教學的他在YouTube上也有頻道。) (說明：Gabriel來自奧地利，除了是學校德文老師，喜愛教學的他在YouTube上也有頻道。)

Gabriel是位德文老師，除了任職於高雄學校外，喜愛教學的他在YouTube上也有頻道，目前已累積破萬以上的訂閱者，自音樂之都奧地利而來，到臺灣生活已有超過 5 年的時間，對他來說，能夠在臺灣協助更多人認識德文，就是現在最快樂的事。

大學期間學習中文的Gabriel，來臺定居前就在寶島當交換學生，對這裡的生活氣氛念念不忘，他認為，臺灣除了友善的生活氣氛外，能「快速取得資源」也是吸引他定居的原因，Gabriel 說：「不管想做什麼事情，或是買東西，很快就可以完成！」

學校畢業後，Gabriel隨著女朋友一起到臺灣生活，並在學校擔任起教職工作，他說：「教學後發現，因為中文和德文的語言運作方式不太一樣，例如德文的詞性，對臺灣人來說就是學習上一大障礙。」為了能把德文講解得更清楚，也推廣給更多人，2018年Gabriel在YouTube開設教學頻道。

從門外漢，到一支支生動活潑的教學影片在網路引發回響，Gabriel表示，自己從來沒要求要一步到位，就是秉持著想提供更多教學資源的本心，慢慢實踐，從簡單的拍攝方式起步，學習在鏡頭前的肢體動作，與特效剪輯，慢慢創創新，至今YouTube頻道上已有4.87萬訂閱者收看。Gabriel說：「其實光是把影片做出來，就已經很開心了，這就像是一面鏡子，能讓他檢視自己的教學手法」。

在他的觀察裡，臺灣人比較喜歡影綜藝節目效果風格的影片，如果加入一些特效讓影片氣氛輕鬆一點，接受度比較高，另外，如果是談論美食、生活用語的主題，也會有比較多人觀看。為了降低學習德語的門檻，Gabriel仍致力於蒐集更多資料，期待能用教學上的創新，提供簡潔有效的教學技巧。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)