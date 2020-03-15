馬上去吧 國際體驗學習行動為馬來西亞海洋盡一份心

教育部青年發展署「大專校院學生國際體驗學習計畫」鼓勵大學生在校期間，透過學校系統性課程或專案活動引導，自主規劃赴國外探索及體驗學習，計畫自103年辦理至今年已邁入第7年，累計鼓勵超過3,000名學子赴國外體驗學習。國立高雄科技大學賴宏斌、吳宜庭和游士萱等3名同學組成團隊參與計畫，以「馬上去吧，海不行動嗎？」為主題，體驗學習成果獲得108年度成果競賽優勝。

地球暖化、珊瑚白化和海洋資源破壞等環保意識抬頭，人們對環保問題不再陌生，但如何推動及落實環保行動卻是一大難題。國立高雄科技大學引導學生探索亞洲文化及社會相關議題，並思考與聯合國永續發展目標(SDGs)的關聯。喜愛自由潛水的游士萱提出以海洋保育為主題，團員覺得有趣又可響應SDGs當中海洋生態的議題，透過行動對世界有些貢獻，一番討論後決定到馬來西亞沙巴展開體驗學習，並對保育及永續利用海洋資源有更深度的理解與省思。

沙巴主打海島觀光產業，擁有豐富的海洋資源，3名同學秉持「守護海洋環境，沒有人是局外人」理念，親身探訪當地環保型態和環保意識，並與當地組織交流，作出海洋能見度、海灘乾淨度、垃圾來源、環境優劣勢、當地居民環保意識等比對，於這過程中也培養觀察力。

賴宏斌表示，在沙巴兩個星期，除了飲食不適應，因馬來西亞的種族眾多，因此他們使用的語言除了華文外，還有英文、馬來文以及當地獨有的原住民族語，所以在環保推動交流上更是困難重重，「後來我們想出解決方法，就是尋求當地華人幫助翻譯，讓我們能更快速、清楚的瞭解受訪者想表達的意思。」團隊在美人島淨灘行動，遇到垃圾量極多的狀況，在時間、體力有限的情況下，短時間內無法徹底清淨海灘，於是邀請當地居民和小朋友参與，趁機教導小朋友垃圾不落地和垃圾分類的基本觀念，另一方面也建議居民可多增設垃圾桶，引導遊客進行分類。

賴宏斌分享：「這是我第一次沒有家人陪伴的出國行程，參加計畫之前，我一直活在舒適圈。幸運的在大學這個階段參加計畫，讓我接觸到以前不會遇到的各種事物，培養團隊合作與解決問題的能力。」想要把握年輕時出國闖闖，並實踐夢想嗎？計畫訊息請至壯遊體驗學習網瀏覽，青年署出版「走進世界的中心—26個關於夢想及體驗的青春記事」，收錄歷年計畫團隊精彩故事，可至青年署官網「出版品及下載專區」瀏覽。

訊息來源：教育部

(新聞轉載自新住民全球新聞網)