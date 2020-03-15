NBA武漢肺炎第3例　活塞伍德也中標　

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）NBA在爵士的戈貝爾染上武漢肺炎後全面停賽，他的隊友密契爾稍後也確診；美國時間14日傳出，7日曾與爵士交手的活塞隊伍德確定染病，是第3位確診的NBA球員，也是首位非爵士染病球員。

11日美國職籃NBA猶他爵士與奧克拉荷馬雷霆一役，在比賽開始的跳球前，卻突然被取消，事後證實是爵士連兩屆年度最佳防守球員得主戈貝爾（Rudy Gobert）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測呈陽性反應。

NBA在球員爆出武漢肺炎確診首例後，宣布本季剩餘賽事無限期暫停，戈貝爾的隊友密契爾（Donovan Mitchell）稍後也證實感染。

運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）於14日指出，底特律活塞的伍德（Christian Wood）確定感染武漢肺炎，成為第3位確診的NBA球員，也是第一位非爵士球員。報導中說，伍德確診，但未出現症狀。

爵士與活塞曾在7日對戰，錄影帶畫面顯示，伍德此役曾多次與戈貝爾有肢體接觸，或是兩人出現面對面的情況。

最近曾和爵士交手的幾個球隊，已經開始做檢測，多倫多暴龍目前未有人驗出陽性反應，但還有很多其他隊檢驗結果沒有公布。羅德島（Rhode Island）警方已經證實，一名在爵士對上波士頓塞爾蒂克的比賽時獲得簽名的兒童，武漢肺炎的檢測呈現陽性反應。