西班牙總理夫人確診武漢肺炎　全國進入緊急狀態封鎖15日

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）14日西班牙才剛剛宣布全國幾近全面封城，數小時後約深夜時分，西班牙總理辦公室證實，總理桑傑士（Pedro Sanchez）的夫人確診感染2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎），成為全球第二位確診的總理夫人。。

政府聲明指出，總理夫人葛梅茲（Begona Gomez）與桑傑士身體都還可以，封城措施宣布後，目前都待在官邸。

路透社報導，西班總理桑傑士14日發表全國電視演說宣布，境內4700萬人口將部分封鎖，作為15天緊急狀態的一部分。

所有西班牙人必須待在家中，除非是外出購買食物、藥品，前往醫院或工作，或處理其他緊急事務，部分限制行動自由措施從14日起實施。

酒吧、餐廳、除了販售食物和其他基本主食以外的所有商店、會議中心以及所有休閒和運動設施，包括電影院、劇院、游泳池和足球場，全都得關閉。

大眾運輸將會縮減營運，中程鐵路運輸業者奉令減少服務。但這項緊急狀態命令，預料不會關閉西班牙邊界。

桑傑士指出，他知悉這些措施勢必會對民眾及商業帶來重大衝擊，但保證政府一定會竭盡所能緩和這類衝擊。

此外，15天緊急狀態期間，西班牙內政部將接掌全國警力，包括地方和地區警力，武裝部隊則會待命，於必要時伸援。

根據規劃，衛生和運輸部的權限也會擴及全國，接掌地方或地區的部分權力。在緊急狀態草案曝光後，加泰隆尼亞及巴斯克自治區領袖立即抨擊這類措施。

西班牙是歐洲疫情第2嚴重國家，僅次於義大利，目前境內感染武漢肺炎不治病患共192人，累計確診感染6315例，超過半數患者集中在首都馬德里。