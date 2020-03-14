防武漢肺炎傳播 北市移工健檢及離境作業改電話驗證

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）有關外籍移工在臺工作期滿6個月、18個月及30個月時，應安排定期健檢，然因新冠狀病毒肺炎疫情仍未趨緩，為避免移工頻繁進出醫院，增加感染風險，中央疫情指揮中心同意將原定期健檢的時程，展延3個月再完成，移工可待疫情稍緩和後再進行健檢。

此外，臺北市也將實施移工離境驗證手續，改採電話驗證方式辦理，使民眾不必外出，就可以完成驗證手續。

臺北市勞動力重建運用處表示，依據現行受聘僱外國人健康檢查管理辦法規定，外籍移工應於來臺後「3個工作日內（以下簡稱入國三日健檢）」及「健檢起計日滿6個月、18個月及30個月之日前後30日內（以下簡稱定期健檢）」至指定醫院接受健康檢查。

由於醫療院所全力動員進行防疫，且醫院本身就是高風險場所，所以中央流行疫情指揮中心決定將定期健檢展延期程，以利防疫工作。

至於入國三日健檢，因涉及其他健康管控或傳染病防治等因素，雇主仍應依原期程辦理，重建處提醒雇主要確認聘僱移工健檢的日期，並檢視屬於何種健檢，依疫情指揮中心的指引排定健檢。

以往雇主常有因照顧家人或工作忙碌，而忘記安排移工定期健檢，依照就業服務法之規定，會處以新臺幣6萬元以上30萬元以下的罰鍰，如果經地方衛生主管機關通知雇主辦理，卻依舊沒有前往辦理，很有可能廢止部分或全部的招募及聘僱許可。

本次因防疫之故，將定期健檢展延期日，仍請雇主留意展延期限只有3個月。如不確認家中移工定期健檢的時間，可上衛福部疾管署網站查詢試算，推算應辦理時間（網址:）。

另雇主與移工之勞動契約未期滿，而使移工返國時，應辦理移工離境驗證，以確認移工本意，保障移工權益，以往北市係採線上預約、臨櫃親自辦理，惟因應疫情變化，為減少聚集及基於便民的考量，臺北市也將於今年3月18日起，陸續改採電話訪談驗證方式辦理，由雙語工作人員親自與移工通話，確認其是否同意離境，做成紀錄，即可完成驗證。

如未連絡到移工本人，仍將請雇主（或委託仲介公司）與移工臨櫃辦理，雖然以電話訪談為優先辦理方式，對於移工權益的保障決不打折，由具備印尼、菲律賓、越南或泰語能力的工作人員辦理，確認溝通無障礙。

根據統計，臺北市每年約有2000件離境驗證案件，修改後的辦理方式，也將視疫情變化隨時調整。