【武漢肺炎】疫情延燒　美國蘋果公司暫時關閉大中華區以外直營店

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)武漢肺炎(COVID-19, 新冠肺炎) 疫情在全球延燒,蘋果公司在美西時間13日表示,將暫時關閉大中華區以外的直營店至3月27日,以保護團隊成員與消費者,降低疫情傳播風險。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)13日在官網發表公開信表示:

「我們將關閉大中華區以外的所有直營店,直到3月27日為止。」 We will be closing all of our retail stores outside of Greater China until March 27.

不過他說,蘋果的線上商店依舊會提供服務 www.apple.com

消費者也可以下載蘋果商店應用程式 (Apple Store app )

維修方面也可透過網路聯繫 support.apple.com

庫克說:「我們在大中華區以外的全球所有辦公室,將轉向彈性工作 ( flexible work arrangements)。這表示若如果工作允許,所有團隊成員應該遠端工作(work remotely) 。若有現場服務的需求,則應保持人與人之間的最大安全距離。」

庫克也在13日的聲明中表示,大中華區的所有直營店已恢復正常營運 (As of today, all of our stores in Greater China have reopened.)。

在此同時他還提到蘋果今年度全球開發者大會( Worldwide Developers Conference, WWDC)將於6月登場,特別的是今年將改採線上形式,這將是蘋果31年來首度採用此形式召開WWDC 2020。

根據台灣蘋果公司新聞稿,WWDC 2020提供使用者、 新聞媒體和開發者各方面所關注的內容。此線上活動能為數百萬充滿創意和創新的開發者帶來機會, 搶先瞭解 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的未來發展,並能與 Apple 工程師互動,攜手打造種種 app 體驗,令 Apple 遍佈全球的使用者生活更精彩。

中央社3月9日曾報導,武漢肺炎疫情導致整體手機需求腰斬,根據中國信息通信研究院的數據,中國2月蘋果手機銷售不到50萬支。

由於中國爆發武漢肺炎,當局在1月底農曆春節前夕,宣布旅遊禁令,並呼籲民眾避免前往公共場所。這些禁令大多持續到2月底。

根據中國信息通信研究院的數據,中國2月手機整體銷售634萬支,較上年同月1400萬支減少54.7%。同時也創下至少是2012年、中國信息通信研究院開始發布這項數據以來的2月最低水準。

包括小米和華為在內的Android作業系統手機2月銷售,從2019年2月的1272萬支,降至585萬支。

蘋果手機則從去年2月的127萬支,減少至49萬4000支。蘋果手機1月出貨量持穩在略超過200萬支。

國際數據資訊(IDC)和Canalys之前預估,由於武漢肺炎疫情衝擊需求,導致供應鏈斷鏈,第一季整體智慧型手機出貨將衰退約40%。