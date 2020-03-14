武漢肺炎衝擊香港巴塞爾　台灣安卓藝術「雅努斯」神話堅守當下

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)安卓藝術舉辦「雅努斯」香港巴賽爾項目展，呈現原將於香港巴賽爾展出藝術家創作，自即日起至4月18日止。

許多國際年度藝術盛事因武漢肺炎來襲取消，香港巴塞爾也難逃腰斬命運，本將首次參展的台灣安卓藝術畫廊（Mind Set Art Center）提及，發現藝術家失去國際曝光的寶貴機會深感不捨，於是在台北舉辦「雅努斯」香港巴賽爾項目展，讓大家一睹為快。

「雅努斯」是一個有著雙面，一邊看向過往，另一側又望向未來的神話人物，象徵所有事物皆有其雙面性， 端視定位何處與展望何方，安卓藝術則以此命名，因他們清楚在當下應該堅守的思維，即面對現下危機時決定好自己可以站立的位置。而安卓原訂於香港巴塞爾的展出項目將挪移到畫廊空間，化身為2020香港巴塞爾項目的小型競技場。

此次，展出藝術家包含安卓長期代理的克魯斯(Marina Cruz)、傅饒、李明則、大卷伸嗣(Shinji OHMAKI)、石晉華、史金淞，以及首次合作的楊世芝共7人；展出作品以「山水」和「抽象」為題，結合不同藝術家對此主題的不同詮釋。

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克魯斯的最新創作《不同的灰》描繪其著稱的衣物圖騰，但藝術家此處選取的局部構圖，把服飾布料的剪裁和皺褶，繪成一面仿若灰色演算表式的豐富色階與音調，用筆觸的鬆緊、輕重，結合光影色階的細膩變化，創作出一幅充滿情感又深度回應抽象意涵的當代繪畫(圖/安卓藝術)



旅德藝術家傅饒為此次展覽全新創作的三聯作《深淵》，更呈現出巨幅創作的開天闢地氣勢，把人文在自然環境裡的多方活動軌跡，淬煉成夾雜著速度、動亂和毀滅中隱隱浮現的光與希望(圖/安卓藝術)



石晉華《走筆#173 霽月吹雪圖》，則在水墨繪染的底紙上以白色鉛筆行走，用他苦行僧般的足跡在其信仰的「聖山」裡朝聖，也持續的完成他自然風景上的浪漫行旅(圖/安卓藝術)



楊世芝創作⟪從一塊粉紅飛起⟫ ，形式和筆墨上看似接近傳統山水，實則藝術家將創作積累的過程和成果，經過重新剪裁與拼貼技法所構築的新貌(圖/安卓藝術)