臺南登革熱境外移入再添1例 東南亞旅遊回來請當心

廠房及宿舍化學防治(翻攝自臺南市政府衛生局) 廠房及宿舍化學防治(翻攝自臺南市政府衛生局)

臺南市3月12日確診第5例境外移入登革熱病例，請市民加強清除積水容器及自我防護。臺南市政府登革熱防治中心提醒醫療院所，國外及東南亞國家人潮出入境多，請加強有東南亞及南亞國家旅遊史之就醫民眾進行登革熱快篩及通報，方能及早啟動相關防疫機制。

登革熱防治中心陳怡主任表示，第5例境外移入病例居住永康區王行里外籍人士，20餘歲男性，2月19日至3月1日至菲律賓探親，3月1日返國，3月4日開始有發燒、後眼窩痛等症狀，隨後自行請假在宿舍自主隔離。

3月5日至位於永康的醫院就醫，先行檢測嚴重特殊傳染性肺炎快篩為陰性後，當日返回宿舍自行隔離。病情反復發燒未改善，3月8日再至醫院就醫後返回宿舍，於3月10日醫院給予NS1快篩為陰性，併進行通報。

登革熱防治中心接獲該病例通報，當天即進行宿舍孳生源清除及衛教，請民眾勿趴趴走，於3月12日檢驗結果PCR陽性確診（PCR陽性、IgM陽性、IgG陽性），目前同住室友無相關疑似症狀，主要活動範圍於公司及宿舍，預計於3月13日進行居住地戶內外環境化學防治及加強孳清，防治中心將持續針對同住同事健康關懷。防治中心籲請永康區王行里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另請周圍醫療院所提高警覺並加強通報。

市長黃偉哲呼籲，和去年比較，東南亞國家登革熱疫情沒有下降，有些地區病例數反而上升，加上武漢肺炎疫情當前，建議民眾取消非必要的出國旅遊或探親；出國前請做好居家環境積水容器清除及倒置，出國活動時也要做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，返國後14日內，應密切留意自身健康情況。

如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。

另請仲介業者及醫療院所加強注意，自東南亞及南亞國家返台後14天內有發燒等症狀時請立即就醫，並通報衛生單位。醫療院所醫師發現外籍學生、新住民、外籍移工或一般民眾就醫，有登革熱流行地區旅遊史時，請進行登革熱NS1快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生，危害民眾的健康。相關資訊請參閱臺南市政府衛生局全球資訊網或1922防疫專線。（新聞轉載自新住民全球新聞網）