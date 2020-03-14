全國移工人口第二高 中市府啟動勞工健康防疫宣導列車

因應全球新冠肺炎疫情，臺中疫情應變指揮中心日前已提升為一級開設，市長盧秀燕特別在防疫會報中，指示加強工廠、工地防疫措施。對此，勞工局啟動「勞工健康防疫宣導列車」，實地瞭解勞工落實防疫措施的情形；日前勞工局長吳威志更率隊前往「口罩國家隊」成員之一―上銀科技公司位於精密科學園區的廠房，訪視宣導相關防疫措施，並關懷在台工作移工的健康狀況。

勞工局吳局長日前率臺中市勞動檢查處長邱怡川、勞工局外勞事務科長張嘉珮及多位同仁，前往上銀科技公司工廠訪視，現場觀察發現該公司已建立完善體溫量測及篩檢等防疫措施，除對員工及訪客實施體溫量測外，並定期調查勞工旅遊史及自主健康管理狀況。

吳局長肯定上銀科技對於防疫措施的落實，也呼籲臺中市雇主皆應落實職業安全衛生相關規定，並強化對職場生物病原體暴露危害的預防能力，防範疫情擴散。

吳局長指出，臺中市勞工共計138萬餘人，移工更達10萬多人，是全國第二多移工所在城市，為保障勞工健康安全，市府啟動「勞工健康防疫宣導列車」進行全市各大企業輔導訪視，瞭解業者對勞工職場防疫措施的辦理情形，並由雙語翻譯人員以母語向移工加強宣導防疫資訊；今年3月份至今已走訪超過200家大小型企業。

勞工局說明，此次巡迴訪視，市府除印製四國語言防疫宣導海報，供雇主及仲介索取張貼外，也持續向移工宣導免付費防疫專線1922或1955勞工諮詢申訴專線等資訊，並請雇主協助向移工宣導我國購買口罩的管道及可購置數量等相關資訊、提醒移工出入公共場所應戴口罩、使用肥皂勤洗手、注意自身健康狀況等。

勞工局也呼籲，事業單位或雇主應建立體溫量測及篩檢措施，工作場所應保持通風、清潔與定期消毒，並加強勞工職場感染預防訓練，勞資雙方共同合作，確實做好防疫工作。（新聞轉載自新住民全球新聞網）