鍾南山說蓮蓬頭會傳染武漢肺炎？ 事實查核中心：訊息部分錯誤

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）有媒體報導中國醫學專家鐘南山在像歐洲呼吸學會報告武漢肺炎疫情時，提到蓮蓬頭及排氣管可能傳播武漢肺炎。事實查核中心在查證後表示，鍾南山視訊報告內容提到的是「sewer（汙水管）」，歐洲呼吸學會微信公眾號誤將其翻譯為「淋浴器」，導致媒體引述時寫為「淋浴器」或「蓮蓬頭」，該報導為「部分錯誤」訊息。

查核中心表示，多家媒體報導中國醫學專家鍾南山以視訊方式、全程以英文向歐洲呼吸學會報告武漢肺炎疫情。

媒體報導標題為「鍾南山：蓮蓬頭可能是播毒途徑 致鑽石公主號及香港國宅個案增加」、「鍾南山：蓮蓬頭與排氣管可能傳播新冠病毒」、「鍾南山：新冠病毒可能從『淋浴器傳染』 致鑽石公主20％乘客確診」等。部分媒體表示報導內容引用自歐洲呼吸學會的微信公眾號。

查核中心查找歐洲呼吸學會官網上傳的影片，檢視後發現鍾南山報告內容提到的是「sewer（汙水管）」，而非「shower（蓮蓬頭）」，歐洲呼吸學會微信公眾號誤將其翻譯為「淋浴器」，導致媒體引述時寫為「淋浴器」或「蓮蓬頭」。

此外，中國醫藥大學微生物學科主任兼感染科教授盧敏吉表示，他閱讀近期的醫學學術報告，並未看到任何學術討論提及鑽石公主號上的傳染途徑與蓮蓬頭、沐浴器或沐浴用水有關聯。

台灣急診醫學會感控副主任委員顏慕庸則表示，2003年淘大社區SARS傳染事件，是因老舊排水管汙染，導致社區感染，因此康美樓做了排氣管和糞水管的調查，但尚未有後續的調查結論。康美樓的疫情調查與蓮蓬頭無關。

查核中心作出結論，鍾南山於視訊報告時提到的是「sewer（汙水管）」，而非「shower（蓮蓬頭）」，而歐洲呼吸學會的微信公眾號文章誤將「sewer」翻譯為「淋浴器」，媒體引述時寫為「淋浴器」或「蓮蓬頭」。因此，此報導為「部分錯誤」訊息。