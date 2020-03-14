啟動營造移工聘僱線上辦理 流程簡化更便利

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為提供雇主更便捷的申辦管道及減化應備文件，勞動部自即日起，進一步開放雇主聘僱外國人從事營造工作之「遞補招募」、「入國引進簽證」、「轉出」、「延長轉出」等申請案件可採網路線上申辦，以提供雇主更便捷快速的服務，歡迎雇主多加利用。

製造業、海洋漁撈工、家庭看護工、家庭幫傭、機構看護工等業別的雇主，目前已可透過線上申辦系統申請聘僱外籍移工，勞動部為擴大服務項目，即日起開放營造業雇主也可透過線上申辦聘僱外籍營造工的「遞補招募」、「入國引進簽證」、「轉出」、「延長轉出」申請案件，並進一步開放各業別的「延長招募許可引進期限」網路線上申辦。

勞動部表示，營造業雇主可利用工商憑證及自然人憑證申請勞動部建置的雇主聘僱移工線上申辦系統帳號，即可於線上申辦系統登打申請資料、上傳應備文件及繳納審查費，不用出門即可完成送件申請程序。

配合行動支付繳費方式逐漸普遍，雇主透過線上申辦系統聘僱外國人的申請案件，除現行可透過郵局臨櫃繳費、E政府平台繳費、ATM轉帳繳費外，勞動部於即日起也新增「台灣Pay」行動支付管道，提供雇主更多元繳納審查費的方式，雇主不用出門就可完成繳費手續，並繼續進行送件申請程序，提供雇主更多元便利管道。