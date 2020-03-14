中國反咬美國傳入武漢肺炎病毒　慘遭專家打臉駁斥

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國與美國因武漢肺炎疫情打起口水戰，中國反咬病毒是自美國傳入武漢，對此專家並不認同，更提醒「避免在證據不充足的時候隨意發佈消息」。

中國外交部發言人趙立堅12日用推文寫道，「也許是美軍將這個流行病帶到武漢。（美方）要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

英國《衛報》也以「美國冠狀病毒：中國推動質疑病毒源頭的宣傳」為標題，提到中國在對世人煽動武漢肺炎是來自美國的概念，以改寫武漢肺炎的歷史。

自由報導，趙立堅以英、中文推文寫道，美國疾病管制與預防中心（ＣＤＣ）主任芮斐德11日在國會聽證會承認，一些似乎死於流感的美國人，在死後的診斷中，被檢測出呈陽性。芮斐德「被抓了個現行（犯）」，「○號病人」是何時在美國出現？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？

中國外交部另一發言人耿爽13日則說，最近個別美國政府高官和國會議員發表了「種種不實和不負責任的言論，抹黑攻擊中國」，要美方先「反躬自省」。

然而，知名的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏坦言，他不相信病毒是被輸入中國的。

BBC中文指出，趙立堅還號召網友轉發加拿大一家研究機構的文章，該文章稱，新冠病毒原始來源可能是美國的一家軍事實驗室。美國國務院稱之為「公然散佈虛假信息」。

部分中國網友盛傳的陰謀論認為，疫情很可能是在2019年世界軍人運動會期間，由外國選手帶入武漢市內的，軍運會於10月18日在武漢開幕。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏卻對此並不認同。他表示，如果病毒從外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。他說，病源是敏感問題，但一定要有「確切的依據」，要「避免在證據不充足的時候隨意發佈消息」，否則會給普通民眾帶來困擾。