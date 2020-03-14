台灣國寶級詩人楊牧辭世　提倡自由開放學風

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣詩人、散文家楊牧創作不斷，努力提倡自由開放學風，東華大學因他成為首所沒有鐘聲的大學，已於昨（13）日8辭世。

國寶級詩人楊牧未能撐過險境，昨日於台北國泰醫院辭世，許多台灣學者紛紛於網上哀悼表不捨，享壽80歲。

文化部長鄭麗君表示，楊牧老師投入全副生命思索與鍛鍊詩藝，終其一生都在朝向一首詩的完成，為台灣留下了愛與哲學、浪漫與正義的永恆詩篇，必將世代傳誦。鄭麗君對於楊牧先生辭世表達深摯的哀悼與敬意。文化部並將呈請總統褒揚。

楊牧本名王靖獻，曾獲國家文藝獎、時報文學獎、吳三連文藝獎、美國紐曼華語文學獎、馬來西亞花蹤文學獎、瑞典蟬獎、二等景星勳章等多項獎項。詩作與散文隨筆亦曾被譯為英、韓、德、法、日、瑞典、荷蘭等多種語文。

楊牧身兼詩人、散文家、翻譯家與學者等多種身分，長年來筆耕不輟，創作風格與時俱進，持續自我突破，批判精神昂揚，公認為台灣文學大家。中年後回歸故鄉花蓮，1996年返台協助東華大學創辦人文社會科學院，東華大學特於前年成立「楊牧文學研究中心」。

小說家、東華大學華文文學系教授吳明益向聯合報表示，楊牧強調自由學風，在他的堅持下，東華大學成為台灣第一所沒有鐘聲的大學。

台灣學校習慣用鐘聲劃分上下課，但楊牧追求自由，堅持東華大學不設鐘聲。吳明益指出，楊牧上課也不為教室所侷限，經常在湖畔、綠蔭下上課、帶領學生讀詩、賞詩，「楊牧就是東華大學開放校風的象徵。」如果當年楊牧當選東華校長，他認為東華將成為台灣「最有風格的大學」。

楊牧15歲起活躍於《現代詩》、《藍星》、《創世紀》、《今日新詩》等詩刊，16歲即主編《東台日報》「海鷗詩刊」，著作等身。1960年以葉珊為筆名創作的詩集《水之湄》出版，即已奠定其詩壇地位。

1972年改用筆名楊牧，更有意識地介入社會關懷與歷史探問。代表作品如自傳型散文《山風海雨》、《方向歸零》、《昔我往矣》書寫其故鄉花蓮的歷史與記憶，另有《一首詩的完成》，展現其對詩的理念思考及詩人的文學心靈。

此外，楊牧另曾共同主編志文出版社新潮叢書，引進文史哲思想之傳播，並共同創辦洪範書店，為台灣文學出版之重鎮，對台灣文學界影響深遠。