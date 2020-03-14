不要增加台灣防疫負擔 旅義台人連署7點聲明：從未要求撤僑

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎在歐洲持續延燒，88位旅義台灣人連署發佈聲明，表示「從未要求撤僑，也沒有被徵詢是否要撤僑，不會在這時徒增台灣防疫人員的重擔」。聲明中指出，義大利是人性封城，政府鼓勵民眾宅在家，目前沒有缺糧危機，也沒有恐慌，若有合理理由，可以自行離開義大利。

武漢肺炎肆虐義大利，累計至今造成1萬7660例確診，1266人死亡。超過80位旅義台灣人昨日發佈聯合聲明表示，近日義大利僑胞或台商要求台灣政府包機撤僑的消息甚囂塵上。

他們鄭重澄清：「從未要求撤僑，也沒有被徵詢是否要撤僑，新聞中的消息源頭無法代表我們的意見。我們不會在這時徒增台灣防疫人員的重擔， 也無意佔用台灣的健保資源。」

聲明指出，根據義大利政府的最新緊急命令，若有合理的理由，還是可以自行離開義大利。若發生這樣的情況，當然是他們自付機票費用，而不是花費台灣納稅人的錢。

聲明指出，隨著疫情日趨嚴峻，義大利關閉「疫區」學校、教堂、博物館、有群聚可能性的活動通通取消，餐廳、咖啡館歇業，但沒有陷入恐慌，也沒有「斷糧危機」，食品相關的超市、蔬果店、肉舖等依舊供應無虞，藥房也繼續營業。

聲明強調，由於不少新型冠狀病毒的感染者是輕症或是沒有症狀，為了避免感染，政府鼓勵民眾宅在家。若有工作、健康或急難等正當理由，並出示文件與證明，他們也可以離開居住的城鎮。

聲明呼籲，「才誕生不到五個月，新型冠狀病毒蔓延了全世界，但很多時候，恐懼比疫情跑得更快。還沒得病，但順著恐懼滋生的訊息病毒已經啃噬了人性。一起面對疫情，別讓病毒拆散我們。」

連署聲明發出後，獲得將近7萬人按讃，許多網友表示「無論如何，拜託你們務必平安，台灣也永遠與你們同在」。