礁溪山形閣 邀您舒活「綠遊趣」

春分時節的到來，大地又恢復生機盎然的蓬勃景象，位於宜蘭礁溪的山形閣更是被平原海景圍繞，盡顯大自然的得天寵愛。礁溪山形閣自03/28至05/10特別推出【綠遊趣】住宿優惠專案，3人入住即享超殺5折優惠NT$7,999起：升等豪華雙床房(原價NT$16,000)、精緻早餐3客及3張「2020宜蘭綠色博覽會門票」，讓在都市忙忙碌碌的您，輕鬆悠閒享受大自然的美麗萬物！



為期近2個月的宜蘭綠色博覽會將於3/28即將開幕，礁溪山形閣「綠遊趣」住宿專案，2人同行現場直接升等豪華雙床房 (兩大床)，親子同遊再送一位貴賓免費同住（皆含早餐），此外再贈3張綠色博覽會入園門票。誠邀旅人們把握難得機會親近大自然生態及欣賞園區內的創意裝置藝術與文化體驗，寓教於樂；還有來到礁溪不可錯過的跑馬古道、五峰旗瀑布、林美石磐步道等踏青景點，無論爬山還是散步耳聞鳥語看風景，享受著森林芬多精的洗禮，都是親子家庭出遊或是和好友的結伴相約的好選擇。

春季氣候宜人最是出遊好時刻，不妨放慢緊湊的腳步，感受山形閣專屬的「寧•瀞」休閒氛圍，無論是獨享客房內一噸水量的超大溫泉浴池，或至2樓寬敞舒適的大眾池享受美人原湯及檜木烤箱，皆能徹底放鬆身心靈，好好感受生活的美好滋味。相關訊息請上官網http://yamagatakaku.com.tw/查詢，訂房、訂餐服務專線03-9872323由專人為您服務。