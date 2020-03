板橋午餐新選擇 超人氣港點吃到飽

想要享受港點吃到飽的快感,卻發現新北怎麼跟沙漠一樣找不到一家鍾意的餐廳?位於台北新板希爾頓酒店四樓的青雅中餐廳,推出平日午餐「用心點.用點心 Dim Sum all you can eat」,不管是正宗港式蘿蔔糕,或是Q彈可破腸粉,還是經典不敗魚籽燒賣,八款道地港點都可無限續點,另每桌有湯品、蔬食、主食各三選一,餐後甜點也可任君挑選,滿足港點饕客們一秒想飛香港的心。

台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳,以淡雅舒適綠色做為空間色調,融合琴、棋、書、畫四古藝的裝潢元素,營造出清幽靜謐的氛圍,像似步入文人雅堂般優雅用餐。招牌港點「懷舊香煎蘿蔔糕」。主廚私房推薦「黑松露蘿蔔絲酥餅」,外型圓潤飽滿,酥皮層次分明。食客首選「鮮蝦腐皮捲」,油炸至金黃色的腐皮,口感酥脆卻不油膩,可看到完整蝦仁的飽滿內餡,入口還伴隨著淡淡韭黃香氣。「魚籽蒸燒賣」是饕客們必點的美味,選用油脂均勻的豬梅花及草蝦仁做為餡料,口感紮實,絕對是港點最經典。

港點精髓之一,煲湯,廣東、香港講究煲湯又稱老火湯,因為湯品經過長時間煲煮後,食材精華緩慢融入湯底中,讓人體更能吸收。在這乍暖還寒季節,湯品三選一特別推薦「蟲草山藥燉雞湯」。蟲草花為現代稀少珍貴藥材,以可調節免疫系統聞名;山藥含有極豐富的營養保健物質,長時間熬煮過後口感細嫩,適合所有年齡層食用。以喝熱湯的食補方式,增強免疫力,提高抵抗力,阻擋病菌的入侵,在此時刻人人都應該要來上一碗。蔬食則不能錯過細火慢熬的「濃雞湯野菌泡絲瓜」;將三種菌纇-鴻禧菇、美白菇、柳松菇及絲瓜充分浸泡在以老母雞熬出的濃雞湯裡,每一口都吃的到老母雞的精華卻不覺油膩,濃郁雞湯香氣令人難忘。

台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳平日周一至周五午餐「用點心∙用心點」,每人新台幣880元+10%(內含茶資),訂位專線(02)2958-3770 轉青雅中餐廳,加入Line@更可享9折優惠。