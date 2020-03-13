中國網軍散播武漢肺炎假消息 臉書下架逾60個帳號

臉書（Facebook）近期發現中國網軍向台灣民眾散播有關武漢肺炎疫情的假消息，已在上週下架超過60個帳號，且中國網軍手法越來越難察覺，民眾須謹慎判斷真假。

熟悉社群平台運作的人士向中央社記者透露，臉書上週下架的60幾個帳號，都是惡意針對台灣民眾散播虛假資訊，包括製造假公文和傳播有關政府的謠言，內容都與武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）有關，目的很明確是為了製造社會恐慌，讓台灣政府背鍋。

消息來源指出，這是自武漢肺炎疫情爆發以來，臉書在台灣的網路環境上，首次針對虛假資訊採取較大規模的帳號下架行動。這些網軍帳號大部分擁有繁體中文姓名，假裝是台灣人使用，但臉書會根據帳號創建時間、IP等資訊辨別是否為台灣人帳號。目前不確定這些網軍帳號，是否與中國政府直接有關。

業內人士觀察，從這次事件可以發現，中國網軍操縱社群媒體輿論的手法變得越來越難察覺，之前的方法是成立社團或粉絲專頁發送假訊息，現在則是利用網軍帳號到不同的粉絲專頁去留言，隱蔽性更高。

若進一步比較分析，以往如果針對選舉釋放假消息，可能是為了讓特定候選人得利的政治目的；但這次中國網軍利用武漢肺炎這樣的公共衛生危機來製造恐慌，其實相當惡劣，民眾在網路或社群平台上接收資訊時，需要更謹慎判斷真假。

臉書在台灣透過多個管道獲得有關虛假資訊和網軍帳號的情資，包括台灣事實查核中心在審核假新聞時，如果發現任何異常，都會提供相關資訊給臉書。國家通訊傳播委員會（NCC）於12日邀請社群平台業者召開的會議中，臉書也分享有關這次刪除特別針對武漢肺炎虛假資訊的網軍帳號經驗。

專門研究中共對台資訊戰的台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋向中央社記者表示，昨天參加NCC會議有聽到臉書分享下架60幾個網軍帳號。以往中國網軍很多是愛國主義者或小粉紅（傾向民族主義的中國網民），特色是會到處留言或發文，但是發文狀況不穩定，共通點是傾向集體行動。

沈伯洋共同創辦的台灣民主實驗室觀察被臉書下架的網軍帳號發現，這次網軍會先在其他平台討論，再到臉書留言發動攻擊，與以往都在臉書上討論及留言的模式不同，因此臉書更難判斷是否有集體行動。

沈伯洋說，對於武漢肺炎疫情議題，中國官媒還是在做「外圈活動」，大約1月開始告訴大家肺炎不嚴重，第二波在2月初主打別的國家隱匿疫情、比中國更嚴重；等到2月中旬開始主打中國的溫情小故事，藉此掩蓋疫情的嚴重性；最近發現別的國家疫情爆發，則主打別的國家疫情更嚴重，中國其實是受害者。反而台灣比較難打，因為台灣防疫做得比較好。

沈伯洋指出，有些網軍帳號在去年選舉期間就很活躍，從去年11月以來一直到現在，攻擊模式不斷改變。就算這些帳號被刪除，要再複製也很簡單，更重要的是沒辦法讓每個民眾都知道哪些帳號在散播假消息。

沈伯洋建議，第三方業者例如臉書、YouTube、LINE等業者能跨平台合作，透過公部門與私部門的協力，讓所有平台同步阻止假消息散播。台灣遭受網軍攻擊的經驗可以成為其他國家的借鏡，防範於未然。