臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為10.54%

根據臺灣證券交易所統計，2020年3月13日發行量加權股價指數收盤為10,128.87點，較上週(2020年3月6日)的11,321.81點下跌1,192.94點，跌幅約為10.54%，台灣50指數收盤為8,022.63點，較上週的8,819.29點下跌796.66點，跌幅約為9.03%，寶島股價指數收盤為11,534.94點，較上週的12,943.63點下跌1,408.69點，跌幅約為10.88%。產業別指數全面下跌，以通信網路類指數下跌4.57%為最小，以電子零組件類指數下跌16.48%為最大，未含金融類指數下跌1,023.46點，跌幅約為10.72%，未含電子類指數下跌1,631.21點，跌幅約為11.35%，未含金融電子類指數下跌1,440.22點，跌幅約為12.30%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆1,923.62億元，全體上市股票成交金額為1兆193.46億元，股票成交量週轉率為2.96%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,167.41億元，占全體上市股票交易金額31.07%

第二名，電子零組件類1,707.64億元，占全體上市股票交易金額16.75%

第三名，金融保險類921.09億元，占全體上市股票交易金額9.04%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類13.91%

第二名，電子零組件類9.87%

第三名，光電類6.00%

累計今年年初開盤迄今共44個交易日，集中市場總成交金額為7兆1,303.80億元，市場日平均成交金額為1,620.54億元，股票成交量週轉率為16.20%，股票日平均成交量週轉率為0.37%。

2020年3月13日全體上市公司市場總值為新台幣30兆7,964.71億元，較上週(2020年3月6日)市值34兆3,938.33億元減少3兆5,973.62億元，減幅約為10.46﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)