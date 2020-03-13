北富銀招募MA儲備幹部　不限科系挑戰百萬年薪

為了替年輕世代創造發展舞台、厚植台灣金融人才， 台北富邦銀行展開「MA儲備幹部招募計畫」， 凡國內外大學或研究所畢業的優秀學子不限科系皆可報名參加， 不僅提供優渥薪資及扎實訓練，還會一一為每位MA量身打造專屬專 業培訓、升遷藍圖，可說是新鮮人邁向成功的直通車。同時， 因應新南向趨勢，北富銀本次首度開徵越南語系生力軍， 將有助於台越人才交流以及亞洲跨國金融服務體系的完善。北富銀M A招募計畫將於3/31截止收件， 有意朝金融業發展的優秀青年不妨前往官網申請， 為自己爭取最佳職涯起點。

北富銀表示，今年招募計畫分為「法人客群、風險管理、金融市場、 個人客群」四組，其中法人客群組是以法人機構為服務對象， 有機會參與於兩岸三地及亞洲各國之市場開發專案， 甚至可能外派到海外拓展銀行服務版圖。因應新南向發展趨勢， 本次也是北富銀MA計畫首度招募精通越南語的國際人才， 未來可望派駐越南地區的分行， 對就讀東南亞語系或越南留學生而言是另一個可一展長才的好機會！ 。

銀行內的金融市場業務主要是為客戶在全球金融市場進行交易或負責 全行資金調度管理，需要具備成熟的國際觀且能精準掌握金融脈動， 相關職缺通常都會選擇有經驗的資深人才， 不過北富銀為提供新鮮人接觸實務的管道， 自去年起特別新增金融市場MA招募，收到許多應屆畢業生、 社會新鮮人的熱烈迴響，因此今年繼續開放招募， 讓更多想進入金融市場業務領域的青年， 能及早取得前往成功的車票。

隨著全球產經環境變化劇烈，黑天鵝事件頻傳， 風險管理已成為金融業未來最重要的課題之一。 北富銀在業界向以風險管理專業著稱， 為培育更多全方位高階金融風險專才，今年會繼續開放招募風險管理 MA，不僅享有完整教育訓練， 還能參與建立與推行全行性風險管理政策與控制機制， 多面向瞭解金融服務的安控防線， 並且有機會加入海外發展計畫學習各國相關風管機制， 即使是非金融背景想跨足金融業的人才， 也都有充裕的資源跟時間可以逐步上手。

近年來數位科技浪潮席捲全球，為銀行業帶來巨大挑戰和機遇。 北富銀身為數位金融先驅，不僅在業務面推陳出新，接連開發M+旺 紅包、Lucky PAY、政大區塊鏈支付服務、 奈米投等多項全台首創的數位金融服務， 今年也特別針對個人客群服務招募儲備幹部， 以創新金融科技服務為其主要發展方向，能參與各服務平台建置、 大數據資料分析與行銷方案之規劃執行，並有機會與國際知名Fin tech機構合作或外派香港、新加坡、越南等地發展， 鍛鍊金融科技及數位行銷等跨界專業。

北富銀分析，MA計畫大部分都有輪調設計， 讓新鮮人能接觸多元範疇；而北富銀MA計畫則更著重在專業的深度 栽培，規劃上兼顧個人目標及學習成長情況，使MA可充分掌握輪調 單位的核心職能以發揮最大潛能。北富銀MA培訓最大特色就是量身 打造三年計畫，除了提供完整的專業課程及還安排高階主管擔任導師 (Mentor) 一對一指導，協助MA提升視野的高度與思維的格局。 北富銀會為儲備幹部訂定三年的目標， 並規劃具體執行步驟以及安排目的性明確的輪調計畫。經由「 頂崗培訓」讓儲備幹部直接就任於具體職務崗位， 深入參與專案規劃，從實戰中培養成熟的提案及執行能力，累積一定 專業厚度再有目的性地調整職務，增加不同領域歷練。此外， 北富銀非常重視每位MA的發展進程， 每半年會為個人進行一次通盤檢視及計畫調整， 幫助儲備幹部直達職涯發展目標。

以成為「亞洲一流金融機構」為願景，北富銀擁有串聯台灣、香港、 中國、越南、新加坡及印尼等兩岸六地的跨國金融服務網絡， 加入北富銀MA計畫將可擁有與全球前瞻趨勢接軌、 站上國際一展抱負的機會， 歡迎擁有熱情與好奇心的年輕人前往官網報名申請， 搭上直通車邁向成功未來！

想了解北富銀MA招募計畫詳情，可參閱以下活動網址: https://www.fubon.com/ financialholdings/hr/jobs_ 1170517_999577.html