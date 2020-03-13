新北「4KR如廁好清新」 4年6億改造好自在廁所

新北市三重區五華國小老舊廁所整修工程成果今（ 13）日隆重展示，新北市長侯友宜也親自宣布推行全國首創的「 4KR(skr)如廁好清新」政策， 預計在108年自111年4年內投入新臺幣6億元改善1000間 廁所，提供學生清新如廁環境。

侯友宜市長表示，新北市府去(108) 年已投入新臺幣3億3千萬元，補助546間廁所改善， 4年內將完成1000(K)間廁所(R)的目標， 投入6億就是要為新北學子就學環境持續更新，做到最好!

五華國小老舊廁所整建工程補助近750萬元， 改善四維樓左側地上1樓至5樓。廁所設計結合「五華之星」 的好品德圖像及主軸，每一樓層搭配一種好品德，例如：海豚- 有禮貌、鴿子-守秩序、牛-勤努力、浣熊-愛整潔、貓頭鷹- 重榮譽。讓孩子們透過由親身繪畫設計的圖像及淺顯易懂的標語， 達到正確且愛惜使用廁所的潛移默化的功效。 學校也根據不同的年段設計推廣活動， 鼓勵孩子們了解好品德廁所設計的意涵、 內裝改變的用途及感受裝置的美感等， 進而建立師生使用廁所的好品德。

新廁所搭配孩子們張貼愛惜廁所的使用標語，牆面用彩色磁磚嵌入學 生自己畫出的圖案裝飾，廁所頓時成為美感教育體驗空間及品德教室 ，帶給學童無限的想像、朝氣與活力， 室內氛圍也頓時明亮且有溫度，讓師生有「如廁如家」之感。學校學 生也分享說，整修前，廁所通風不良容易有異味；整修後的廁所， 不僅變美了，整個空間感覺也更開闊更明亮， 讓同學變得喜歡去上廁所了。

教育局表示，「4KR」就是4年完成1000（K)間廁所（ Restroom)的意思，「4KR」 發音恰巧與網路流行用語skr「絲哥兒」諧音（ 原指汽車剎車漂移發出之聲，引申表示佩服、覺得很厲害， 有讚賞之意）。校舍老舊廁所維護不易，新北市將透過「 4KR如廁好清新」政策，改變過去如廁空間的經驗，把廁所美學融 入空間改造，更讓廁所搖身一變，成為學生最愛的場域， 讓學生喜歡如廁，守護身體健康，實現「友善校園，宜居城市」 的目標，學校在新北校園上廁所也可以成「SKR」的時尚享受。