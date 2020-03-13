新北女農點子多 顏姿琳直播創新機

台灣女性參與農業事務的貢獻越來越顯著， 新北市政府農業局已輔導出許多傑出女青農， 位於八里的女青農顏姿琳及夫婿林炳昌先生共同經營的「 桃樂絲森林」，以柚子為主角開發出系列產品， 並提供民眾一處可體驗自然生態和美食美景的場域空間。

原本家住南部的顏姿琳，求學時期北上就讀環工科系， 畢業後於八里汙水處理廠擔任實驗部門中階主管， 並結識原本從事食品業務工作的夫婿林炳昌， 因公公離世後遺留下果樹農場，加上先生本就熱愛大自然， 讓夫妻決心留在家鄉開始接手農場經營，91年政府推動一鄉一休閒 ，顏姿琳將原本的果樹農場轉型為觀光農場，迄今已有17年。 為提供給消費者最健康的蔬果，夫妻倆堅持農地永續發展，10年前 就開始栽種有機文旦柚，經過這些年的努力， 農場已發展成農村生態教育園區，民眾可以在柚子林區漫步、 與兔子、天竺鼠等小動物互動，並體驗彩繪柚子陶鈴、手工香皂DI Y及手拉坯教學等活動，更陸續發展出柚子盥洗用品、柚子糖、 柚子冰棒等90幾種柚子系列的加工產品，從吃的到用，樣樣俱全， 為農場注入新生命力。

顏姿琳表示，從農路上總是會面臨到不同的挑戰， 早年因堅持自然耕種，種植的水蜜桃被蟲吃光，差點撐不下去， 後來改種有機文旦柚，轉變為以柚子為主題的農場， 前幾年因經濟不景氣導致觀光人數減少，又是農場的一大危機， 但透過調整產品售價、打卡促銷等多元方式行銷， 今年度也慢慢看到成果，不但平日的遊客數增加， 連過去較少見的退休人士與學生客群也陸續提升。顏姿琳還表示， 為了提升競爭力，夫妻倆目前也在大學修課， 並積極參加新北市農業局提供的新農漁民輔導計畫等各種課程， 改善產品包裝設計。 熱心的顏姿琳目前是新北市青農聯誼會蔬果組組長， 抱著整個產業共好的想法，夫妻倆每週利用園區休園時間， 親自走訪聯誼會蔬果組成員和其他農友交流互動， 並幫每個青農拍攝細心照顧的農園特色與從農心路歷程， 利用直播來協助他們行銷自己的農場與農產品。

農業局表示，近期國內深受新冠肺炎影響， 增強免疫力是對抗疾病的最佳良藥， 新北各地還有許多青農經營的農場，例如金山的寧靜海香草園、 三芝區芝柏山莊內的牧蜂農莊，以及林口的語林有機農場， 歡迎民眾利用假期到農場體驗食農教育及手作DIY， 體驗健康休閒的戶外運動，一起渡過疫情，迎向嶄新未來。

桃樂絲森林 (穀興農場) https://www.facebook.com/ DORISGX