防疫最前線！新北技高防疫專題作品一次懂

新北市立泰山高中、新北高工、 樟樹國際實中與鶯歌工商運用技職專業知識及技術共同開發多樣態的 防疫作品，不僅優化了校園版額溫槍、紅外線熱像儀程式、 設計美觀實用的防疫口罩套，也新推出自動測溫器等專題作品，今( 13)日在新北高工辦理防疫專題包研習分享給本市督學、校長、 高國中小學校教師，教育局長張明文也親自視察， 並感謝所有參與開發的師生。

教育局長張明文表示， 本市技職學生對防疫的創意與實作能力令人讚嘆， 本次教師研習提供督學、校長與高國中小教師， 瞭解本市技術型高中學生的防疫專題作品， 回到學校後要善用這些防疫專題作品，創造最大效益， 並鼓勵所有的師生持續發揮「務實致用」的精神，不斷的創新、 跨域整合，將技能回饋社會。

泰山高中呂昇翰主任表示，校園版額溫槍為了方便各校使用， 除了空間縮小外，使用更加方便，目前已提供160位教師使用； 新北高工陳錫齡主任表示針對紅外線測像儀也經過不斷優化程式功能 升級，產品已接近商品化，操作介面方便學校結合行動裝置， 進行校園健康管理。新北高工林恭煌校長說：「 本次與樟樹國際實中、鶯歌工商共同開發紅外線熱像儀， 正是十二年國教新課綱，以學生為主體、跨域整合、 落實社會行動解決真實問題的最佳典範」。

負責規劃紅外線測像儀與防疫口罩套的樟樹國際實中陳浩然校長說道 ：「培養學生跨校跨域合作進行創新，除了展現專業技能、 動手實做、共同解決的能力， 更讓師生親身體會新北市新世代青年的技職專業， 始終是在為人類解決問題、服務社會。」

新北自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫， 全面提升新北市技職教育品質。在「專業技職」領域， 落實新課綱核心素養，啟發學生多元思考嘗試， 展現實作及問題解決的能力，培育具備實作力、 創新力及跨域力之國際專業技術人才。