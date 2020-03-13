去年11月17日即知武漢肺炎？ 港媒揭露中國官方機密文件

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）正當全球民眾都以為武漢肺炎首例確診是去年12月8日才出現的時候，港媒《南華早報》揭露1份中國非公開官方文件，追溯早在2019年11月17日，湖北省就有1名55歲居民被確診感染新型冠狀病毒（武漢肺炎）。

《南華早報》報導，根據一份非公開文件指出，中國政府自去年11月即得知新型冠狀病毒疾病，並確認至少266人遭到感染，而這些人都遭到當局隔離。自當日起，每天約增加1至5個新病例。 到12月15日，累計確診病例來到27個，5天後確診病例總數達到60個。

報導指出，去年11月通報的前9個病例包括4名男性及5名女性，年齡介於39至79歲之間，但他們都不是所謂的「零號病患」，也不清楚他們之中有多少人是武漢市的居民。

武漢肺炎在12月下旬時引起中國的醫生注意，12月27日，湖北省中西醫結合醫院醫師張繼先曾向中國衛生部門通報，該病是由一種新的冠狀病毒引起的。當時已經有180多人遭感染，儘管當時的醫生都尚未意識到這些患者感染了武漢肺炎。

直到2019年12月31日，確診病例數增加到266例，2020年元旦達到了381例。但直到1月11日，湖北武漢當局仍堅稱武漢肺炎確診人數只有41例。

儘管這些資料未公開，但提供了有關武漢肺炎早期傳播方式、速度以及中國北京當局已記錄的確診病例。

報導說，目前科學家們正急切想找到「零號病患」，用於追蹤新型冠狀病毒的來源，目前一般認為該冠狀病毒是從野生動物（可能是蝙蝠）傳播給人類的。

儘管武漢當地的醫生於12月下旬就從疑似病例中收集了樣本，但由於中國嚴重官僚主義阻擋，這些醫生被命令不得向公眾披露有關武漢肺炎的任何信息。