防疫作戰保民安康 移民署與慈濟一起做大愛

近來新型冠狀病毒肺炎盛行，防疫不僅是臺灣人的事情，生活在這塊土地上的外來人口，包括外籍學生、移工及配偶，也都應該注意、落實防疫政策，保護自己也保護他人安全，佛教慈濟慈善事業基金會得知移民署服務站往來接觸許多外來人口，特別捐贈1,000片口罩，提供移民署臺中市第一服務站同仁公務執勤使用。移民署臺中市第一服務站也藉由家庭教育課程邀請越南籍及印尼籍通譯人員，以母國語言向新住民介紹口罩的正確使用方式及預防病毒感染正確消毒清潔方式，邀請新住民一起加入防疫作戰的陣線。

移民署為外來人口人流管理單位，臺中市第一服務站配合政府防疫措施，除了在入口處設置體溫量測站及提供酒精供洽公民眾消毒雙手外，也提醒民眾來站辦理證件時戴上口罩，保護自己也保護他人。對於服務站第一線的櫃台工作同仁來說，每天接觸來自世界各地的民眾，也提升了被感染的風險，在口罩有限的情況下，佛教慈濟慈善事業基金會得知移民署服務站往來接觸許多外來人口，捐贈了1,000片口罩供移民署臺中市第一服務站同仁公務執勤使用，一起防疫作戰保民安康做大愛。

移民署中區事務大隊大隊長林宏恩表示，防疫視同作戰，防疫做得好，生命才能保，非常感謝在疫情的關鍵時期，佛教慈濟慈善事業基金會本著大愛精神情義相挺，協助移民署服務站一線同仁建構安全防線，目前中區事務大隊底下所轄服務站、專勤隊及收容所均定期消毒，以保護同仁及民眾之安全，關鍵時刻，多一份細心，就少一份傳染風險，政府民間做伙防疫，移民署與慈濟一起做大愛，保民安康，讓全民更放心。